Сегодня 20:09 Больше, чем просто тренер. Ника Эгадзе — об отношениях с Тутберидзе и планах на реванш 0 0 0 Фото: Raniero Corbelletti / www.globallookpress.com Спорт

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Фигурное катание

Этери Тутберидзе

Ника Эгадзе – одно из самых ярких имен в мировом фигурном катании последнего сезона. Грузинский фигурист, воспитанник выдающегося тренера Этери Тутберидзе, он пережил головокружительный взлет, завоевав золото чемпионата Европы, но затем столкнулся с болезненным спадом. В разгар напряженной подготовки к новому сезону, в котором Эгадзе нацелен на реванш, он впервые откровенно рассказал об отношениях с Тутберидзе и ее командой, а также раскрыл детали новых необычных программ.

Главный актив команды Ника родился в Тбилиси, но уже давно живет в Москве, вся его сознательная карьера неразрывно связана со школой Этери Тутберидзе, к которой он присоединился еще ребенком. Сегодня Эгадзе 24 года. И его по праву считают основным международным активом группы именитой наставницы, особенно в условиях отстранения российских фигуристов от крупных турниров. Прошлый сезон стал для молодого спортсмена по-настоящему прорывным: он завоевал первую в карьере медаль этапа Гран-при, а затем одержал сенсационную победу на чемпионате Европы в Шеффилде, принеся команде первый серьезный титул в мужском одиночном катании. Однако после этого триумфа последовали неудачи: 10-е место на Олимпиаде в Милане и 11-е — на чемпионате мира в Праге. Спад стал для спортсмена серьезным поводом для переосмысления подходов к тренировкам, но при этом настроил его на решительный реванш в новом сезоне.

Фото: РИА «Новости»

Подготовка к новому сезону Сейчас Ника находится в итальянских Альпах, куда прилетел за вдохновением и новыми программами. Здесь, в курортном городке Курмайор, проводят предсезонные сборы, и Эгадзе тренируется в летнем лагере французского хореографа Бенуа Ришо. Также он консультируется по технике прыжков у знаменитого российского тренера Алексея Мишина. «Горы и курорт снаружи. Входишь на каток — и сразу включаешься в работу, тут атмосфера сильно мотивирует», — рассказал Ника в беседе со sports.ru. Занятия проходят на ежедневной основе: танцы, разминка, ледовые тренировки, классы по скольжению и тренажерный зал. По словам фигуриста, он много занимается техникой, а главной своей задачей считает вернуть все прыжки. Несмотря на занятость, Эгадзе поддерживает связь со своими тренерами. «И музыку для программ обсуждаем, и тренировки, и как процесс постановки идет. Вчера как раз созванивались с Этери Георгиевной, я присылаю ей видео прыжков, как начал их собирать. Еще из Грузии отчитался, что сальхов и тулуп при мне, а тут уже вернул лутц и работаю над флипом. Так что она в курсе, дала советы и упражнения, которые надо добавить», — поделился фигурист.

Фото: РИА «Новости»

Отношения с Этери Тутберидзе Об отношениях с Тутберидзе Ника впервые говорил так искреннее и развернуто. По словам фигуриста, за годы совместной работы они вышли далеко за рамки формальной системы «тренер-ученик».

Мы стали гораздо ближе, у нас больше понимания, отношения сейчас больше дружеские, чем формальные. Если на тренировке все идет наперекосяк, мы спокойно это обсуждаем. <…> Я с ней советуюсь по темам, которые вообще не связаны с фигурным катанием. Она всегда выслушает и постарается помочь. Ника Эгадзе

Не менее теплые и доверительные отношения сложились у фигуриста и с другими членами группы — Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом. Эгадзе признался, что они стали скорее друзьями, у которых есть множество общих тем для бесед, помимо льда. «Разговариваем про жизнь: с Сергеем Викторовичем машины любим обсуждать, я советовался с ним, какую модель брать. С Даниилом Марковичем приколы разные обсуждаем», — рассказал спортсмен.

Фото: РИА «Новости»

Короткая программа: «Криминальное чтиво», образ Траволты и сальто И все же в эти дни внимание Эгадзе сконцентрировано в первую очередь на подготовке к новым достижениям на льду. Бенуа Ришо поставил ему короткую программу на сезон-2026/2027. Сам спортсмен доволен тем, что вышло.

Закончили работу над короткой: кажется, классно получилось, мне очень нравится. Мы вместе с Бенуа решили, что катать лирику я не буду. Искали что-то энергичное и веселое.

Ника не стал держать интригу относительно музыки: выбор пал на саундтрек к легендарному фильму «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Образ Джона Траволты стал для фигуриста вдохновением. «Стиль программы для меня максимально новый: по вайбу похож, наверное, на мой показательный номер в образе Дэдпула. <…> Теперь главное — ее вкатать, чтобы движения были раскованные и я себя свободно в программе чувствовал. Еще надо восстановить сальто: оно у меня там по плану в самом конце. И вот тогда все сложится», — заявил Ника.

Фото: РИА «Новости»

О допуске российских фигуристов Конкуренции Эгадзе не боится: напротив, с нетерпением ждет допуска российских коллег по цеху, уверенный, что от этого станет только интереснее.

Конкуренция выше, внимания к фигурному катанию больше, зрителей на трибунах прибавится. Петя Гуменник выступил на Олимпиаде — и мне кажется, иностранные болельщики были только рады.

Ника отметил: в России действительно очень много фигуристов, способных откатать на высочайшему уровне. Помимо Гуменника, Эгадзе привел в пример Марка Кондратюка и Евгения Семененко. К слову, с последним грузинский спортсмен сейчас видится довольно часто. «Он сейчас тоже тут на сборах, так что вместе тренируемся», — рассказал воспитанник Тутберидзе.