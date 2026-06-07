Илья Авербух поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» во Франции, осудив при этом международные федерации за изоляцию российских фигуристов. Об этом серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду заявил журналистам, сообщило РИА «Новости» .

«Поздравляю Мирру, считаю, что это очень важно. У меня вообще просто огромное уважение к Международной федерации тенниса, потому что это единственная федерация, которая показала свою самодостаточность и которая ни на секунду не отстраняла российских спортсменов», — сказал фигурист.

Авербух подчеркнул, что эта федерация только выиграла от такого решения. Это настоящий спорт. Теннис оставил в этом плане всех остальных далеко позади.

Он также назвал адской несправедливостью, что российские фигуристы ждут квоты. Вообще непонятно, на каком основании фигуристов и представителей других видов спорта из России не допускают к международным соревнованиям. Авербух отметил, что за рубежом уже выступают российские атлеты.

Ранее Мирра Андреева впервые выиграла турнир Большого шлема во Франции, победив польскую спортсменку Майю Хвалиньскую. Ее победный гонорар составил почти 240 миллионов рублей.