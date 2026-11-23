Руководство академии «Ангелы Плющенко» приняло решение об отчислении Елены Костылевой из-за поведения ее матери Ирины — генеральный директор Яна Рудковская лично подписала приказ 20 ноября. Руководство учреждения больше не могло мириться с систематическими негативными высказываниями, ложью и клеветой в адрес тренеров, в том числе Евгения Плющенко, других спортсменов и их родителей. Подробности — в материале 360.ru.

Причина отчисления Елена Костылева тренировалась у Евгения Плющенко с 2024 года, но в ноябре 2026-го 15-летнюю фигуристку отчислили. В академии назвали причиной систематическую клевету, негативные высказывания и оскорбления в адрес тренерского штаба, руководства и других спортсменов со стороны матери фигуристки Ирины Костылевой. «В пятницу, 20 ноября, Яна Александровна [Рудковская] собственноручно подписала приказ об отчислении Лены из академии, так как ситуация неординарная, когда спортсмена отчислили из-за поведения ее матери. У нас частная академия, и все решения принимает руководство. К сожалению, оно больше не может терпеть негативные высказывания, ложь и клевету от Ирины, поэтому было принято такое решение», — заявила методист академии Елена Благодерова в комментарии ТАСС.

Фото: Елена Костылева покидает академию «Ангелы Плющенко». / РИА «Новости»

В академии подчеркнули, что неоднократно давали семье шансы сохранить стипендию дочери и роли в шоу, но поток обвинений и оскорблений перешел границы. Все это фиксировали документально.

Та грязь, которая льется на Яну Александровну, Евгения Викторовича, академию, тренеров и спортсменов, уже перешла все границы. Терпеть это больше невозможно — у всего есть предел, поэтому, к сожалению, академия с ней вынуждена расстаться, им дали время, чтобы освободить территорию академии в самое ближайшее время. Отдаем программы и костюмы, за которые академия доплачивала, и второй загранпаспорт, эпопея окончена. Елена Благодерова

Сам Плющенко в ноябре 2025 года направлял жалобу уполномоченному по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой — он обвинял Ирину в жестоком обращении с ребенком, регулярных нецензурных оскорблениях, несанкционированной съемке других детей из академии и клевете в адрес тренерского штаба.

Фото: на маму Елены Костылевой жаловались уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. / РИА «Новости»

Плющенко сообщал, что в его распоряжении есть видеоматериалы с камер наблюдения и показания свидетелей, которые подтверждают эти факты. Также он указывал, что Ирина Костылева уже состояла на учете в органах опеки по этому вопросу. Омбудсмен в ответ заявила, что юристы подключились к разбирательству совместно с профильными ведомствами, а для разрешения конфликта задействовали медиатора из аппарата уполномоченного по правам ребенка. Еще до отчисления Елена лишилась ежемесячной стипендии — это тоже связали с нарушением условий договора со стороны родителей.

Фото: РИА «Новости»

Позиция семьи Костылевых Ирина Костылева в интервью ТАСС заявляла, что сама не знала об официальном приказе об отчислении дочери. По ее версии, решение уйти из академии они приняли самостоятельно — после собрания 18 ноября с продюсером и Рудковской. Поводом якобы стало творческое решение руководства: Елене не дали роль Герды в шоу, предложив вместо нее роль подружки, — и семья сочла дальнейшее пребывание в академии бессмысленным. О самом приказе они с дочерью узнали из публикаций в соцсетях.

Мы решили, что уходим от них после собрания, которое прошло в среду с продюсером и Яной Александровной [Рудковской]. После того, как лишили роли Герды, а предложили роль подружки, мы решили, что нет смысла оставаться в этой академии. Про отчисление не знали, Лена мне сказала сейчас, что пишут в соцсетях. Ирина Костылева

Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже поставили в известность.

Фото: 360.ru

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер и постановщик программ Александр Жулин заявил, что Костылева вряд ли найдет себе нового тренера, пока ее мать рядом. По его словам, все проблемы возникли только из-за родственницы фигуристки. «Потеряем ли мы фигуристку? О чем тут говорить, если рядом больной человек. Сумасшедший дом. Пока мать рядом — от девочки ничего не ждите», — сказал он. Жулин добавил, что вскоре у Костылевой начнется пубертатный период, и мать начнет ее «убивать», так как все поставила на дочь. Тренер также посочувствовал Плющенко, который, по его словам, «был обречен на это».