На соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию выступят 12 дуэтов. Спортивное мероприятие пройдет в Челябинске с 17 по 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В мужском одиночном катании свое мастерство покажут 18 фигуристов, в том числе действующий чемпион страны Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи и Евгений Семененко.

В женском одиночном катании тоже выступят 18 спортсменок. В списке оказались действующая чемпионка России Аделия Петросян, Александра Игнатова (Трусова), Анна Фролова, Алина Горбачева и Елизавета Куликова.

В дуэте на соревнованиях участвуют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Всего выступят 12 пар.

В танцах на льду за медали поборются 14 дуэтов, включая Александру Степанову и Ивана Букина, Василису Кагановскую и Максима Некрасова, Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного.

Ранее спортивный журналист Sport24 Константин Лесик выразил мнение, что Александра Игнатова (Трусова) стала лучше выступать после возвращения в фигурное катание.