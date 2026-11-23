Софья Захарова рассказала, как гимнастика помогла ей выиграть ЧМ по дзюдо

Победа российской спортсменки Софьи Захаровой на ЧМ по дзюдо в Ташкенте стала настоящей сенсацией. Об этом рассказали в репортаже «Первого канала» .

Несмотря на полученную в одной из предыдущих схваток травму, девушка за 20 секунд уложила на лопатки соперницу-японку и стала первой в категории до 48 килограммов.

Еще в дошкольном возрасте Софья занималась художественной гимнастикой.

«У меня хорошая растяжка. Это мне дает уходить с бросков, это мне дает бросать красиво. Я уверена, что гимнастика мне дала прям очень много. Если бы не она, думаю, такого бы не было», — рассказала спортсменка.

Самые сильные эмоции она испытала во время награждения.

«Ты слышишь гимн, это дает дополнительную мотивацию, сразу все внутри сжимается, все абсолютно по-другому», — поделилась Захарова.

Она призналась, что в этот момент не сдержала слез.

Всего российские атлеты завоевали в Ташкенте 10 наград — четыре золота, два серебра и четыре бронзы.