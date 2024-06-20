Сегодня 16:45 Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге Турэксперт Арутюнов рассказал, чем заняться во время белых ночей в Петербурге 1 0 0 Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press Путешествия

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В Северной столице наступила самая долгожданная пора — белые ночи. Как не соскучиться в этот период, какие активности предлагают жителям и гостям Петербурга, куда сходить и что можно посмотреть, выяснил 360.ru.

Когда белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году Официально белые ночи в городе на Неве начинаются 10 июня и заканчиваются 2 июля. Продолжительность светового дня значительно увеличивается с 25 мая. Когда будет самая светлая ночь в 2024 году В 2024 году самая светлая ночь в Санкт-Петербурге приходится на 20 июня. Это связано с летним солнцестоянием.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Куда сходить и что поделать во время белых ночей в Санкт-Петербурге Устроить прогулку на катере. Теплоходы обычно доступны днем, а вот снять небольшой катер компанией ночью — отличная идея. Можно посмотреть развод мостов с воды, рассмотреть все ключевые места города, проплыть по каналам и рекам.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Покататься по ночному Петербургу на электросамокатах. Несмотря на всю противоречивость этого вида транспорта, он, бесспорно, удобен при передвижениях по большому городу. Правда, за три-четыре часа такой прогулки может набежать кругленькая сумма, зато посмотреть удастся все и сразу. Послушать уличных музыкантов. Это совершенно бесплатно, и можно умудриться занять хорошие места. Обычно такие мероприятия собирают толпы и тем не менее дарят ощущение камерности.

Фото: Wolfgang Noack/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Сходить на обзорную экскурсию по городу. Они бывают автобусные, пешие, на катере. Выбрать можно по своему вкусу и кошельку. Погулять по ночному Петербургу. Улицы города во время белых ночей кажутся немного другими. Кроме того, это так романтично — встретить рассвет, глядя на Неву. Посплетничать на летней веранде. Еще один способ хорошо провести время в период белых ночей. Большинство кафе не закрываются до утра, и теперь там подают алкоголь.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что посмотреть во время белых ночей в Санкт-Петербурге Праздник «Алые паруса» Торжество включает в себя концерт со звездами на Дворцовой площади, прохождение брига с алыми парусами по Неве и фейерверк. Это событие посвящают петербургским выпускникам, обычным туристам на него вряд ли удастся попасть. Однако судно с яркими парусами все же можно увидеть во время репетиций с разводом мостов. В 2024 году они пройдут 17, 18, 21 июня с 19:30 до 02:00. Генеральный прогон состоится 27 июня с 19:30 до 00:15. Также во время праздника можно купить билет на теплоход или лодку, тогда за шоу можно будет наблюдать с воды.

Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Разводные мосты Одно из самых зрелищных мероприятий в Петербурге во время белых ночей — развод мостов. С графиком можно ознакомиться по ссылке. Их будет хорошо видно как с набережной, так и с воды. Помимо этого, каждую неделю переправы поднимаются под живой оркестр. Шоу «Поющие мосты» продолжится вплоть до сентября каждую ночь с пятницы на субботу. Начало представления — в 23:30.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Марафон «Белые ночи» «В Санкт-Петербурге в этом году 29 июня будет марафон в разгар белых ночей. Это очень интересный опыт, так как бег в ночное время позволяет избежать дневной жары. Бежать марафон под палящим солнцем не очень приятно. Есть дистанция 10 километров для новичков. Я считаю, что это лучшая экскурсия по Питеру», — рассказал 360.ru гендиректор туркомпании «Арт-Тур» и член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов. Забег стартует на Дворцовой площади, финиш — у Медного всадника, памятника первому российскому императору Петру I. Маршрут проходит по всем основным достопримечательностям города. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте марафона «Белые ночи». Число мест ограничено.

Фото: Irina Motina / Global Look Press

Театральный фестиваль «Звезды белых ночей» Организатором актерского слета стал Мариинский театр. Ежегодно на его сцену выходят мировые звезды и талантливые дебютанты. Серия мероприятий уже началась, она продлится до 17 июля. Афишу можно посмотреть по ссылке.

Фото: Martin de Arriba / Unsplash

Джазовый фестиваль «Свинг белой ночи» В 2024 году фестиваль джаза в Северной столице пройдет с 5 по 7 июля. Основная программа запланирована в Филармонии джазовой музыки, начало — в 19:00. Заключительный концерт состоится на открытой сцене возле Михайловского замка, начало — 7 июля в 13:00. Зрителей порадуют джаз-оркестр Георгия Гараняна под руководством Овагема Султаняна, музыканты приедут из Москвы, Ярославля, Китая, Аргентины и других мест.