Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге
Турэксперт Арутюнов рассказал, чем заняться во время белых ночей в Петербурге
В Северной столице наступила самая долгожданная пора — белые ночи. Как не соскучиться в этот период, какие активности предлагают жителям и гостям Петербурга, куда сходить и что можно посмотреть, выяснил 360.ru.
Когда белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году
Официально белые ночи в городе на Неве начинаются 10 июня и заканчиваются 2 июля. Продолжительность светового дня значительно увеличивается с 25 мая.
Когда будет самая светлая ночь в 2024 году
В 2024 году самая светлая ночь в Санкт-Петербурге приходится на 20 июня. Это связано с летним солнцестоянием.
Куда сходить и что поделать во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Устроить прогулку на катере. Теплоходы обычно доступны днем, а вот снять небольшой катер компанией ночью — отличная идея.
Можно посмотреть развод мостов с воды, рассмотреть все ключевые места города, проплыть по каналам и рекам.
Покататься по ночному Петербургу на электросамокатах. Несмотря на всю противоречивость этого вида транспорта, он, бесспорно, удобен при передвижениях по большому городу.
Правда, за три-четыре часа такой прогулки может набежать кругленькая сумма, зато посмотреть удастся все и сразу.
Послушать уличных музыкантов. Это совершенно бесплатно, и можно умудриться занять хорошие места. Обычно такие мероприятия собирают толпы и тем не менее дарят ощущение камерности.
Сходить на обзорную экскурсию по городу. Они бывают автобусные, пешие, на катере. Выбрать можно по своему вкусу и кошельку.
Погулять по ночному Петербургу. Улицы города во время белых ночей кажутся немного другими. Кроме того, это так романтично — встретить рассвет, глядя на Неву.
Посплетничать на летней веранде. Еще один способ хорошо провести время в период белых ночей. Большинство кафе не закрываются до утра, и теперь там подают алкоголь.
Что посмотреть во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Праздник «Алые паруса»
Торжество включает в себя концерт со звездами на Дворцовой площади, прохождение брига с алыми парусами по Неве и фейерверк. Это событие посвящают петербургским выпускникам, обычным туристам на него вряд ли удастся попасть.
Однако судно с яркими парусами все же можно увидеть во время репетиций с разводом мостов. В 2024 году они пройдут 17, 18, 21 июня с 19:30 до 02:00. Генеральный прогон состоится 27 июня с 19:30 до 00:15.
Также во время праздника можно купить билет на теплоход или лодку, тогда за шоу можно будет наблюдать с воды.
Разводные мосты
Одно из самых зрелищных мероприятий в Петербурге во время белых ночей — развод мостов. С графиком можно ознакомиться по ссылке.
Их будет хорошо видно как с набережной, так и с воды. Помимо этого, каждую неделю переправы поднимаются под живой оркестр. Шоу «Поющие мосты» продолжится вплоть до сентября каждую ночь с пятницы на субботу. Начало представления — в 23:30.
Марафон «Белые ночи»
«В Санкт-Петербурге в этом году 29 июня будет марафон в разгар белых ночей. Это очень интересный опыт, так как бег в ночное время позволяет избежать дневной жары. Бежать марафон под палящим солнцем не очень приятно. Есть дистанция 10 километров для новичков. Я считаю, что это лучшая экскурсия по Питеру», — рассказал 360.ru гендиректор туркомпании «Арт-Тур» и член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
Забег стартует на Дворцовой площади, финиш — у Медного всадника, памятника первому российскому императору Петру I. Маршрут проходит по всем основным достопримечательностям города.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте марафона «Белые ночи». Число мест ограничено.
Театральный фестиваль «Звезды белых ночей»
Организатором актерского слета стал Мариинский театр. Ежегодно на его сцену выходят мировые звезды и талантливые дебютанты.
Серия мероприятий уже началась, она продлится до 17 июля. Афишу можно посмотреть по ссылке.
Джазовый фестиваль «Свинг белой ночи»
В 2024 году фестиваль джаза в Северной столице пройдет с 5 по 7 июля. Основная программа запланирована в Филармонии джазовой музыки, начало — в 19:00. Заключительный концерт состоится на открытой сцене возле Михайловского замка, начало — 7 июля в 13:00.
Зрителей порадуют джаз-оркестр Георгия Гараняна под руководством Овагема Султаняна, музыканты приедут из Москвы, Ярославля, Китая, Аргентины и других мест.