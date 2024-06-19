19 июня 2024 17:11 Самый длинный в году. Как празднуют день летнего солнцестояния Астролог Любимова рассказала, как на Руси праздновали день летнего солнцестояния 1 0 0 Фото: Телеканал «360» Интересное

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День летнего солнцестояния — астрономическое событие, которое встречают в июне каждого года. В это время солнце проходит самый длинный путь по небу. Какие праздничные традиции чтят в разных странах, что можно и что нельзя делать в этот период, выяснил 360.ru.

Когда день летнего солнцестояния в 2024 году В этом году летнее солнцестояние придется на 20 июня. Длина светового дня в Москве составит 17 часов и 33 минуты. Самый длинный день в году — астрономическое событие По данным Московского планетария, летнее солнцестояние происходит, потому что светило восходит на северо-востоке, в полдень поднимается на наивысшую точку над горизонтом на юге, а затем заходит за горизонт на северо-западе.

Интересно Солнце большую часть суток остается над горизонтом, из-за чего людям кажется, будто оно стоит. Отсюда пошло и название — день летнего солнцестояния. Солнце большую часть суток остается над горизонтом, из-за чего людям кажется, будто оно стоит. Отсюда пошло и название — день летнего солнцестояния.

Как отмечали самый длинный день на Руси Обряды и традиции на день летнего солнцестояния Это один из восьми основных событий Колеса года — ежегодного цикла традиционных праздников у последователей Викки и европейских неоязычников. Летнее солнцестояние — торжество жизни, когда солнце доходит до своей пиковой точки, рассказала 360.ru астролог Лилия Любимова.

Фото: Cristian Cristel/XinHua / Global Look Press

Праздники из Колеса года ранее отмечали славяне. День летнего солнцестояния — важная дата, которая связана с циклами природы. «Этот день на Руси обязательно праздновали. Люди собирались компаниями, жгли свечи, девушки плели цветочные венки и пускали их по воде. На стол готовили несладкую выпечку», — отметила эксперт.

Летнее солнцестояние — прекрасное время для свиданий и создания пары, романтики. Считается, что это самый пиковый момент в году, связанный с жизнью.

Приметы В день летнего солнцестояния все обретало магический смысл. Считалось, что вставать нужно рано, чтобы встретить первые лучи солнца. Утренняя роса была живительной: она приносила красоту, молодость и удачу. Купание в этот день сулило долголетие и силу. Старались загадывать желания — они должны были непременно сбыться. Предки верили, что, если в день летнего солнцестояния стоит пасмурная погода, урожай будет плохим. Если в лужах купаются птицы, значит, скоро наступит жара.

Фото: Cristian Cristel/XinHua / Global Look Press

Как отмечают летнее солнцестояние в разных странах В Древнем Китае В Китае былых времен этот день считали одним из самых важных в солнечном календаре. В это время максимальный ян переходил в зарождавшийся инь. Праздник именовали Сячжи. В самый длинный день в году китайские девушки дарили друг другу веера, чтобы обмахиваться в жару. Для этой цели подарком могла служить полынь, которая вдобавок отпугивала комаров. На время празднеств полынью украшали дома, плели из нее венки и надевали на голову. Считалось, что вдыхание запаха полыни борется с внешней вредоносной ци, то есть энергией. Традиционное блюдо в этот день — холодная лапша. К столу могут подать горький огурец, жидкую кашу, из фруктов — личи.

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В Англии В английское графство Уилтшир спешат многие туристы, чтобы во время летнего солнцестояния встретить рассвет. Если встать в правильном месте внутри Стоунхенджа, солнце поднимется над одним из холмов, а его свет упадет через одну из арок кромлеха — каменного мегалитического сооружения. Ежегодно в место с историей длиной в четыре тысячи лет приезжают тысячи людей.

Фото: Unsplash

В Финляндии В Финляндии этот день назвали Ивановым, или Юханнус. Его не привязывают к дате солнцестояния, а отмечают каждую первую субботу после 19 июня. Таким образом, праздник выпадает на период с 20-е по 26-е число. По сути, это день Ивана Купалы. Людям дают выходные, магазины не работают, музеи и другие учреждения закрываются. Финны украшают березы цветами и разводят большие костры, чтобы отогнать злых духов. В них кидают ветки и прутики, части старых лодок или деревянных бочек. Через огонь прыгают, вокруг него водят хороводы, пляшут и поют.

Фото: Cristian Cristel/XinHua / Global Look Press

Во время гуляний нередко проводят свадьбу. Пару венчают в церкви, после этого молодожены танцуют вальс и на лодке добираются к костру, чтобы его разжечь. Кроме того, местные жители любят организовывать в этот день ярмарки и выставки. Девушки много гадают, молодежь ищет блуждающие огни, которые указали бы на цветущий папоротник и клад. Конечно, папоротник никогда не цветет, но финны соблюдают ритуал как дань уважения предкам.

Фото: Mykyta Martynenko / Unsplash

В Латвии В Латвии ко дню летнего солнцестояния, или Лиго (Янов день), готовятся заранее. Дома и веранды украшают цветочными гирляндами, входные двери — крапивой и чертополохом, чтобы отпугнуть злых духов. Девушки плетут венки. Гуляния начинаются с наступлением темноты. Тогда разжигают большой костер, через который прыгают пары и одиночки-смельчаки. Рассвет встречают босиком — тогда жизнь будет богатой, верят латыши. Главным угощением в этот праздник считается сыр с тмином и пиво.

Фото: Jan Kopřiva / Unsplash

В Швеции День летнего солнцестояния в Швеции называют Мидсоммер. Обычно местные жители берут на это время отпуск и едут на пять дней на природу. Устраивают пикники, танцуют, плетут венки из цветов, поют песни, гадают и веселятся. В меню в такие дни можно встретить молодой картофель, маринованную сельдь, зелень, а на десерт — клубнику со взбитыми сливками.

Фото: Unsplash

В Австрии В честь летнего солнцестояния на склонах Тирольских Альп зажигают огни. Подготовка к этому ритуалу начинается за несколько недель. Свечи устанавливают даже в самые неблагоприятные погодные условия. Традиция берет начало с 1796 года, когда регион находился под угрозой вторжения армии Наполеона. Местные были не особенно религиозными, однако тогда они поверили, что огонь и Бог убережет их от кровопролития, и зажгли свечи. Вторжения не произошло. С тех пор ритуал повторяют как дань уважения предкам.

Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency / Global Look Press

Энергия летнего солнцестояния: что важно сделать 20 июня Летнее солнцестояние несете сакральный смысл для жизни человека, ведь энергия света и тепла будет находиться на пике. По этой причине накануне и во время праздника рекомендуют проводить больше времени на улице.

День будет энергетически наполненным, поэтому можно загадать желание на будущее — велика вероятность, что оно сбудется.

Негатив лучше отбросить: простить обиды, отпустить переживания и страхи. Их можно написать на листе бумаги и сжечь. Финансовую сферу можно поправить, раздав до этого дня все долги. Наполниться энергией солнца помешают незавершенные дела и планы, поэтому их тоже желательно довести до конца. В день летнего солнцестояния нельзя ссориться, оскорблять других, грустить. Лучше провести это время в радости и наслаждении.