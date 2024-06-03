Сегодня 02:34 🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья Эндокринолог Петрова: подготовку к марафону надо начать с посещения врача 0 0 0 Фото: Freepik Здоровье

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Марафонские забеги уже давно превратились из спорта высоких достижений в достаточно массовое явление. С каждым годом бегунов становится все больше. Для одних марафон — это спортивный вызов, для других — победа над собой, а третьи убегают от хандры и кризиса среднего возраста. В любом случае, чтобы забег прошел успешно и без вреда для здоровья, к нему надо хорошо подготовиться. Врачи и тренеры рассказали 360.ru, как это сделать.

Что такое марафон? Марафон — это забег на дистанцию 42 километра 195 метров. По легенде, после битвы при Марафоне в 490 году до нашей эры, гонец без остановок пробежал около 40 километров до Афин, чтобы сообщить афинянам о победе. После этого он упал замертво. Спустя пару десятков веков спортсмены решили повторить подвиг того гонца. На Олимпийских играх 1896 года марафонский забег действительно проходил по маршруту Марафон-Афины. В разные годы размер дистанции незначительно менялся, пока в 1921 году его не установили официально — 42 километра 195 метров.

Фото: Freepik

Сегодня в таких забегах могут поучаствовать все желающие в большинстве стран мира. Только в России ежегодно проводится около 20 марафонов. Самые крупные из них: Московский марафон, «Белые ночи» (Санкт-Петербург), «Дорога жизни» (Ленинградская область) и Казанский марафон. Согласно исследованию, в период с 2009 по 2014 год количество россиян-марафонцев выросло на 300%. И с тех пор, не считая «ковидного» спада в 2020–2021 годах, этот показатель продолжает расти. Список противопоказаний По словам врача-эндокринолога Натальи Петровой, подготовка к марафону должна начинаться с медицинского кабинета. Минимум за полгода до забега потенциальному марафонцу надо пройти ряд исследований, чтобы выяснить, нет ли у него противопоказаний к такому экстремальному виду физической активности. В первую очередь, это должны быть исследования, которые исключат патологию сердечно-сосудистой системы: ЭГК, эхокардиограмма, УЗИ сердца.

У меня был такой случай: пациент пришел, чтобы получить справку, а мы его не допустили, выявив редкий порог сердца, который не проявлялся в обычной жизни, но на фоне длительной спортивной дистанции мог проявиться крайне нежелательным образом с неблагоприятным исходом для пациента. Наталья Петрова Врач-эндокринолог

Кроме того, перед участием в марафоне необходимо проверить голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, а также в целом состояние опорно-двигательного аппарата. «Не рекомендуется столь длительные вертикальные нагрузки для пациентов, у которых есть проблемы с позвоночником. А также пациентам, страдающим ожирением, потому что ударная нагрузка на фоне избыточного веса крайне негативно сказывается на суставах», — добавила Петрова. С чего начать тренировки? Марафон — длительная дистанция, а подготовка к нему должна проходить еще дольше. «Если человек систематически занимается тренировочной нагрузкой — любой: ходит в зал, играет в футбол или бегает иногда, то в целом комфортно подготовиться к марафону можно за год», — заявил преподаватель кафедры теории и методики легкой атлетики ВЛГАФК Максим Барканов.

Фото: Freepik

В качестве подготовки, кроме самого бега, тренер порекомендовал укреплять опорно-двигательный аппарат с помощью силовых и прыжковых упражнений. Петрова считает, что для подготовки к марафону человеку нужно минимум полгода. Для начала необходимо вместе с тренером поставить правильную технику бега. Существует методика подготовки, включающая базовую, специальную и тейпер фазу.

Базовая фаза длится месяца четыре и включает как аэробные беговые нагрузки, так и силовые нагрузки. Специальная фаза длится месяца полтора, в которые увеличивается беговая нагрузка в смешанной зоне по пульсу, а также смещается работа в марафонской зоне. И тейпер фаза длится в течение четырех недель и оптимизирует форму перед марафоном: сокращается время тренировок и уделяется внимание максимальному восстановлению организма перед забегом. Наталья Петрова

При подготовке к марафону спортсмен должен «выбегать» за неделю определенный километраж: бегать не реже чем раз в три дня, чтобы суммарная недельная дистанция составляла порядка 40 километров. Что взять на забег? По словам Барканова, на официальные забеги не нужно тащить с собой бутылки воды — организаторы предоставляют ее в специальных зонах питания. «Но если достаточно высокая температура, простой воды недостаточно. Потому что она будет вымывать необходимые полезные микроэлементы из организма и начнется нарушение водно-солевого баланса. Поэтому необходимо использовать различные солевые таблетки, изотоники, которые будут способствовать сохранению водно-солевого баланса у нас в организме, и тогда не будет происходить никаких судорог в течение дистанции», — объяснил тренер. На длительном забеге стоит позаботиться о питании. Для спортсменов выпускают энергетические гели — съедобные углеводные смеси в тюбиках. Их можно есть прямо на бегу.

Мы в любом случае бежим на топливе, которое потребляем. Необходимый запас углеводов в организме всегда должен быть, поэтому я рекомендую, как правило, каждые 20-30 минут съедать по углеводному гелю. Но нужно понимать, сколько каждому конкретному человеку необходимо этого геля в виду его антропометрических данных — роста, веса и того, на какой результат он нацелен. Максим Барканов

Петрова добавила, что кроме еды и питания, спортсмены должны взять на длительный забег важные, но неочевидные вещи: бейсболку, солнцезащитный крем, дезодорант. Последний, например, поможет марафонцу избежать натертостей от мокрой одежды.

Фото: Freepik

Кроме того, нужно адаптироваться к условиям конкретного забега: будь то жара или высокогорье. Для этого надо приехать в зону проведения трейла на несколько дней раньше, чтобы организм успел подстроиться. «Самое главное — получать от каждого момента удовольствие. Начиная с тренировок и заканчивая выходом на старт. Радоваться тому, что вы делаете, и той атмосфере, в которой находитесь. Просто играйте в это. Если не получается, то лучше отказаться от забега», — заключила врач.