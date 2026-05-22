Сегодня 03:26 В Египте усилили меры безопасности из-за акул. Что сейчас происходит на курортах и опасно ли туда ехать Ихтиолог Кузищин: опасность акул в Египте сильно преувеличена 0 0 0 Фото: Bai Xuefei/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Путешествия

Путешествия

Египет

Туризм

Экология

Акулы

В разгар курортного сезона в Египте участились встречи с акулами. Хищники подплывают к популярным пляжам в поисках пищи, которой не хотел бы стать ни один турист. Власти усилили меры безопасности. Действительно ли существует угроза нападений и стоит ли сдавать путевки, разобрался 360.ru.

Нашествие акул на египетские пляжи Появления акул на мелководье участились на египетских курортах Хургада, Шарм-эш-Шейх и Эль-Кусейр. Один из последних громких случаев произошел в мае на популярном кусейрском пляже. Отдыхающих напугала трехметровая акула-мако, подплывшая к берегу в поисках пищи. Она не относится к особо опасным, но местные рыбаки не стали рисковать и выловили хищника.

Фото: Marcel Lauck/dpa / www.globallookpress.com

Египетские власти усилили меры безопасности на побережье Красного моря. По новым правилам, администрация каждого отеля обязана обеспечить постоянное присутствие квалифицированного спасателя на вышках. Вдоль береговой линии организовано патрулирование моторными лодками, природоохранные органы начали отлов потенциально опасных хищников. Какие акулы нападают на людей Акулы бывают разные, от самых маленьких длиной 20 сантиметров до очень больших, сообщил 360.ru профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. Видов, которые могут нападать на человека, не так много, чуть больше десятка, из них только один-два гарантированно сделают это, например, тигровая.

В норме акула на человека не нападает, потому что он непрофильный объект питания. Кирилл Кузищин Ихтиолог

Нападение может случиться, только если сойдутся два фактора: человек в воде и рядом с ним агрессивная либо голодная акула. Кузищин сообщил, что инстинкт может побудить хищника хотя бы попробовать случайного незнакомца. «Опасность от акул сильно преувеличена. Просто каким-то образом в культурном наследии разных народов акулы представляются как такие вот кровожадные тибуроны, которые обязательно нападут. Такая мистическая полуколдовская позиция», — заявил специалист. Почему в Египте так много акул Причин, по которым акулы стали чаще подплывать к египетским пляжам, может быть много. Кузищин сообщил, что резких изменений температуры и как таковой сезонности в тропической зоне нет.

Фото: Michael Weberberger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Каждая особь отличается высоким индивидуализмом. То есть, в принципе, у акул есть характер, наклонности, у них прекрасно развита центральная нервная система. поэтому у них такого, как у других рыб, стадного эффекта зачастую не бывает», — сказал он. Акулы-рейдеры питаются в основном более мелкими сородичами либо рыбой. Они едят постоянно и, если голодны, то и ведут себя так, чтобы насытиться. «То есть все это происходит под водой, и там ни человек, ни тюлени, ни морские котики в этих пищевых цепочках могут вообще не фигурировать никак», — отметил Кузищин.

Он не исключил антропогенный фактор. Он напомнил о случае 10-летней давности, когда за судном с овцами в нетипичный район обитания в Красном море зашли океанические акулы. Это произошло, потому что моряки сбрасывали туши умерших копытных прямо в воду. Еще одну неочевидную причину назвал 360.ru генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР», дайв-мастер Дмитрий Арутюнов. По его словам, во многом виноваты египетские организаторы экскурсий, игнорирующие общепринятые нормы безопасности. «В Египте организуются очень много морских прогулок, где обычно людей кормят. Там обильные шведские столы, и то, что не доели, не утилизируют, как это принято в других странах, а просто выкидывают за борт, тем самым привлекая акул», — объяснил он.

Фото: IMAGO/Schoening/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Хищники коммуницируют между собой и привлекают сородичей. С каждым разом акул становится все больше, они подплывают все ближе. Защита от акул в Египте Проблема не нова, участники сферы туриндустрии используют разные методы защиты от акул. Правда, по словам Арутюнова, они не всегда законны.

Некоторые отели ставят в море сетки, которые не позволяют акулам близко приближаться, но это противоречит многим египетским законам по охране окружающей среды, потому что, чтобы поставить такую сетку, надо прорубить кораллы, которые подходят близко к берегу. Дмитрий Арутюнов Гендиректор туркомпании «АРТ-ТУР»

Еще одним методом стало создание своеобразных заводей. Их делают на мелководье специально для купания. «Но надо сказать, что практически все акулы, которые наблюдаются в Египте, условно опасные. Это не большая белая, не бычья акула, а, как правило, рифовая акула не очень большого размера. Вроде там была замечена даже одна тигровая, но она тоже относится к условно опасным, если соблюдать некие правила», — сказал он.

Фото: Reinhard Dirscherl/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Обычно несчастные случаи происходят с любителями серфинга. Они заплывают слишком далеко, ложатся на доску и гребут руками, при виде снизу напоминая черепаху. Арутюнов сообщил, что любая медицинская страховка включает все, в том числе лечение после встречи с акулой, вопрос лишь в сумме покрытия. По его мнению, сумма в 100 тысяч долларов с лихвой покроет любые стандартные происшествия в отпуске. «Но риск нападения акулы, я думаю, что ни одна страховая компания в России точно не застрахует, потому что можно вести себя неадекватно, провоцировать ее. Такое поведение вряд ли кто-то будет страховать, тем более, что эти случаи крайне-крайне редки», — сказал он. Туристический сезон в Египте: стоит ли ехать летом В целом спрос на поездки в Египет не изменился, заявил Арутюнов. Ни новости об акулах, ни скорое окончание высокого сезона не отразились на продажах.

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jonas Lo/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

«В этом году, наверное, имеет смысл, если у вас желание есть туда поехать, потому что относительно таки дружественные цены. <…> Наши коллеги в Египте и Турции наблюдают некий отток европейского туриста», — отметил он. Из-за ситуации на Ближнем Востоке они опасаются выезжать на Красное море. На этом фоне некоторые отели снижают цены и делают специальные предложения. Правила поведения при встрече с акулой В поездке на курорт Кузищин призвал полагаться на здравый смысл и не купаться там, где запрещено это делать, а при встрече с акулой не поддаваться панике, размахивая руками и издавая громкие звуки. Важно понимать, что отбиться от нее, особенно на глубоководье, невозможно.

«В голливудских фильмах нам показывают ложь. Они создают совершенно превратное представление, когда красивая девушка со спортивной фигурой одним ударом в глаз убивает огромную акулу. Ничего такого в природной среде не бывает и быть не может», — заявил он. Акула, по словам ихтиолога, создана природой как идеальный подводный хищник. У нее острое зрение, сильная хватка, высокий интеллект. Встреча с ней может закончиться тяжелыми увечьями, инвалидностью или смертью.