У пляжей Мальдив заметили акул: почему туристам не стоит их бояться?

После сообщений о нашествии акул в Египте туристы столкнулись с похожей ситуацией на Мальдивах. По словам напуганных отдыхающих, хищники подплывают к берегам элитных курортов. Однако рыбы, которые видели путешественники, безопасны, рассказала 360.ru автор Telegram-канала «Мальдивы наизнанку» Ирина.

«Я живу на Мальдивах два года. По поводу видео, которое гуляет в интернете, могу сказать, что на ролике — „бейби-шарк“, которые кормятся возле берега. Они абсолютно безопасны для людей», — подчеркнула она.

С 50-х годов на Мальдивах не зарегистрировано ни одного смертельного нападения акул, отметила Ирина. Во время экскурсий иногда случаются небольшие ЧП, но это происходит из-за неосторожности туристов, которые не слушают гидов.

«Есть случаи, когда лезли обниматься с акулами, хватали за хвост. Кто-то хотел поцеловать — естественно, она может прикусить за палец. Поэтому на экскурсиях всегда говорят руки держать при себе, не махать и так далее», — заключила она.