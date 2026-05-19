Пятиметровая акула растерзала мужчину на глазах у друзей

В Австралии большая белая акула растерзала 38-летнего Стивена Маттабони, когда он занимался подводной охотой с друзьями у рифа Хорсшу. Об этом сообщило издание news.com.au .

Недалеко от острова Роттнест Маттабони атаковала, предположительно, четырех- или пятиметровая белая акула. Хищница укусила мужчину за голень на глазах у его друзей.

Когда акула уплыла, они достали Маттабони из воды и сделали ему по дороге искусственное дыхание. Друзья доставили его прямо на пристань Джоджи-Бэй, где их уже ждали парамедики и спасательный вертолет.

На берегу медики продолжили делать мужчине искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но безуспешно. Травмы оказались слишком серьезными. У Маттабони остались жена и две маленькие дочери.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян назвал крайне низкой вероятность нападения акул на туристов в Египте, отметив, что еще надо постараться, чтобы стать их жертвой.