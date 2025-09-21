Гидробиолог Синельников назвал появление акул в прибрежных водах Египта регулярным явлением

Появление акул в прибрежных водах Египта — регулярное явление. Гидробиолог, сотрудник Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» и Института биологии внутренних вод (ИБВВ) РАН Сергей Синельников в разговоре с MIR24.TV отметил, что акулы живут в морях и им свойственно плавать по всей акватории.

Специалист подчеркнул, что акулы охотятся на мелководье, заплывают туда в погоне за косяками рыб, а некоторые виды размножаются на мелководье.

Один из Telegram-каналов сообщил о нашествии акул у берегов Хургады и Макади-Бэй. Несколько пляжей Макади-Бэй на минувшей неделе три дня не работали, предположительно, из-за появления акулы.

Специалисты советуют не паниковать и сохранять спокойствие, если вы встретили акулу в море. Опытные дайверы рекомендуют просто лечь на воду и как можно меньше двигаться.

Последний случай нападения акулы на людей в Египте был зафиксирован два года назад: в Хургаде тигровая акула атаковала 23-летнего российского туриста. Хищник напал несколько раз, и вторая атака стала для отдыхающего смертельной.