Сейшелы дешевле Мальдив, а Занзибар без пересадок? Что ждет российских туристов в 2026 году Турэксперт Мкртчян: спрос на перелеты на Сейшелы превышает предложение

Сразу две экзотические точки на карте мира — Сейшельские острова и Танзания — оказались в центре внимания российского туристического бизнеса и властей. Сейшелы в 2026 году откроют посольство в Москве, а нацперевозчик Танзании предложил запустить рейсы в российскую столицу. Сделает ли это отдых для путешественников из России дешевле, безопаснее и доступнее, разбирался 360.ru.

Что даст туристам посольство Сейшел в Москве Дипломатические отношения Москвы с Сейшелами существуют с 1976 года, однако до сих пор присутствие островного государства в России было минимальным. Но в ближайшем будущем все изменится. Впервые в российскую столицу для рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным прибыл глава Сейшел Патрик Эрмини. Одним из направлений сотрудничества сторон в материалах ко встрече обозначили туризм: уже в 2026 году Сейшельские острова откроют в Москве свое посольство.

Для туристов это политическое событие обозначает несколько конкретных плюсов:

новый уровень качества обслуживания путешественников. Ответы на большинство вопросов перед поездкой можно получить в Москве до приезда в аэропорт;

безопасность и поддержка. В случае форс-мажорных ситуаций, например при потере документов или страховом случае, у российских граждан появится инстанция для оперативного решения вопросов — посольство упростит и ускорит получение помощи;

рост турпотока. По прогнозам, с открытием диппредставительства количество российских туристов может вырасти на 15–20%. В 2025 году Сейшелы посетили более 20 тысяч россиян. Больше путешественников — больше конкуренции и, возможно, более гибкие цены.

Дешевле, чем Мальдивы, но есть нюанс

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в беседе с 360.ru опроверг главный стереотип о Сейшелах. Зачастую туристы считают, что направление могут позволить себе только очень обеспеченные люди, но на самом деле это не так.

«Это намного дешевле Мальдив. На Сейшелах можно найти недорогое размещение: пять-шесть тысяч рублей в сутки», — отметил эксперт. Направление безвизовое для россиян, что также упрощает подготовку к поездке. Другой вопрос — как добраться. Основной проблемой, по словам Мкртчяна, сегодня является не отсутствие посольства, а мизерный объем авиаперевозок. Прямое авиасообщение между странами существует много лет, его запустили еще до пандемии коронавируса, однако рейсов недостаточно.

Нам нужно увеличивать авиаперевозку на Сейшелы. Потому что спрос на него стабильно превышает предложение.

На фоне переговоров Путина и Эрмини прозвучала новость, которая отчасти способна решить проблему недостаточности перелетов: национальная танзанийская авиакомпания Air Tanzania предложила открыть рейсы в Россию с посадкой на Сейшелах.

Речь идет о рейсах по маршруту Дар-эс-Салам (крупнейший город Танзании) — Виктория (Сейшельские острова) — Москва. Для этого перевозчику нужно получить разрешение на полеты по пятой свободе воздуха. Инициативу Air Tanzania официально подтвердили в российском Минтрансе, отметив, что это откроет дополнительные возможности для путешествий между странами. «Российская сторона готова оперативно рассмотреть заявку на выполнение этих рейсов при ее поступлении», — указали в пресс-службе ведомства. Казалось бы, такие рейсы смогут восполнить пробелы по путешествиям сразу по двум направлениям: и в Танзанию, и на Сейшелы. Но тут, по словам Мкртчяна, всплывает второй нюанс.

Танзания: не путайте Дар-эс-Салам и Занзибар Для российского массового туриста Танзания — это прежде всего остров Занзибар. Белоснежные пляжи, дайвинг, колониальная архитектура и относительно бюджетный тропический рай. А вот материковая часть африканской страны с сафари стоит совершенно других денег. «Это уже не пять, а около 50 тысяч рублей в сутки — совсем другие расходы», — пояснил собеседник 360.ru. При этом прямого авиасообщения с Занзибаром, куда стремятся российские туристы, нет и не планируется. Дорога туда долгая и дорогая: с пересадками через ОАЭ, Эфиопию или Катар. Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» уверен: при запуске хотя бы двух-трех прямых рейсов в неделю из Москвы или Санкт-Петербурга на Занзибар они будут заполнены полностью.

Нам нужно любое круглогодичное пляжное направление. Россия — северная страна. С октября по май купаться у нас невозможно нигде.

Среди российских туристов по-прежнему востребованы Вьетнам, Египет, Таиланд и Южный Китай. Популярные до недавнего времени ОАЭ столкнулись с падением спроса, а значит, требуется замена направления. Такой заменой и могут выступить Сейшелы или Танзания при грамотном наращивании пассажирских перевозок.

Прививки и безопасность Мкртчян развеял еще один миф о путешествиях в эти африканские страны. Многие туристы всерьез опасаются, что направления требуют сложной вакцинационной подготовки, но это не так. Прививаться перед поездкой ни в Танзанию, ни на Сейшельские острова не нужно. «Я был в Танзании много раз. Никаких прививок в эту страну не надо. Это абсолютно безопасное место с роскошными пятизвездочными отелями, куда приезжают люди со всего мира: из Англии, Франции, Японии, Германии», — рассказал эксперт. Вопрос снова упирается только в логистику, однако даже сам факт обсуждений прямых перелетов на уровне властей и Минтранса дает надежду, что уже в следующем сезоне условия для путешественников изменятся к лучшему.