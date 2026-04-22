Путин отметил рост турпотока россиян на Сейшелы

Поток туристов из России на Сейшелы растет, их доля достигла 15%. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах с коллегой из островного государства Патриком Эрмини, проходящих в Кремле.

«Это уже на сегодняшний день неплохой показатель, но есть перспективы увеличения», — добавил российский лидер.

Он поблагодарил сейшельские власти за благоприятные условия для туристов.

Эрмини, в свою очередь, отметил, что «Аэрофлот» обеспечил непрерывный поток отдыхающих в момент, когда приостановили полеты Etihad, Emirates, Qatar Airways и другие авиакомпании из стран Персидского залива. Он назвал Россию хорошим другом.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян объяснил популярность Сейшел для отдыха более низкими ценами, чем на Мальдивах, а также возможностью прямых перелетов.