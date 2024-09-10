Турэксперт Арутюнов заявил о колоссальном интересе россиян к путешествиям в Африку

Россияне стали чаще выбирать экзотические и нетривиальные направления для зимних путешествий. Так, колоссальным интересом среди соотечественников пользуется Африка, рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, из страны сейчас много прямых перелетов — Алжир, Эфиопия, Марокко, Египет. Российских туристов интересует не только пляжный Занзибар или Кения, но еще и сафари с восходом на гору Килиманджаро.
Кроме того, популярной для зимних путешествий остается Латинская Америка. В целом сегодня опытных путешественников интересует больше экзотика, отметил Арутюнов.
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