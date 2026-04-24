Ловите момент. Цены на туры пошли вниз из-за курса валют: почему россияне не спешат бронировать путевки?

Ослабление доллара и евро сыграло на руку российским туристам. Цены на туры растаяли, как лед в бокале на пляже. Почему же подешевевшие путевки не пользуются ажиотажным спросом, разобрался 360.ru.

Рубль укрепился — отдых за границей подешевел? Стоимость тура всегда приводится в валюте, так как все услуги внутри пакета оплачиваются в долларовом эквиваленте. «Операторы платят в валюте авиакомпаниям, отелям и трансферным компаниям. Поэтому, когда курс снижается, туристы спешат забронировать отдых, чтобы подловить максимально выгодный момент», — рассказала 360.ru руководитель компании Lady On Travel Виктория Подольская. Простая арифметика. Отпуск в Египте стоит, например, 2200 долларов. В марте для россиян в пересчете на рубли он бы обошелся в 203 тысячи (курс был примерно 92,37 рубля). В апреле рубль укрепился, а стоимость путевки сразу снизилась до 166 тысяч рублей. Итоговая выгода составила 37 тысяч рублей. Как пояснила Подольская, рост цен на авиабилеты и отели съедает выгоду от снижения курса, но не полностью. Из 18%, что подарил курс, примерно 10-12% забирает повышение стоимости, а сухом остатке у туриста остается реальная экономия около 5-8% по сравнению с мартовскими ценами. «Если бы не дешевый доллар, то из-за роста цен в отелях и дорогих перелетов тур в Египет сейчас стоил бы не 167 тысяч, а все 230 тысяч рублей. Курс сейчас — это спасательный круг, который позволяет ценам оставаться адекватными, несмотря на мировую инфляцию в туризме», — заявила глава компании.

Она помнила главное правило отпускника — не откладывать покупку путевки в долгий ящик. «Ближе к сезону придется втридорога выбирать из остатков номерного фонда. Это закон рынка туризма — топовые курорты и отели бронирует весь мир, не только Россия. Наивно полагать, что в разгар сезона цены снизятся. Да и курс сейчас действительно прекрасный. Не думаю, что он будет еще ниже. В текущих экономических условиях это просто подарок», — подчеркнула Подольская.

Почему туристы медлят с бронированием поездок? Порой путешественники просто не замечают выгоду от курса. Как пояснил 360.ru генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), стратегический аналитик Михаил Абасов, на конечную стоимость тура влияют рост авиатарифов, усложнение логистики и другие факторы. «По общим оценкам отрасли, даже при самом благоприятном валютном фоне, итоговая стоимость зарубежных поездок в рублях может вырасти на 5–7% в текущем сезоне, причем основное давление создает именно авиационная и наземная составляющие, а не курс доллара», — отметил Абасов.

С ним согласилась Подольская, подтвердившая, что дорогая авиаперевозка — это главная «черная дыра». «Из-за дефицита бортов, усложнения логистики (облета закрытых зон) и роста цен на авиатопливо стоимость кресла в самолете выросла на 20-40% по сравнению с прошлым годом. Часто это полностью перекрывает экономию на курсе», — добавила она.

По мнению Подольской, сейчас на решение россиян о поездке влияет так называемый синдром ближневосточной тревожности. Многие туристы пережили стресс из-за аннуляции и переносов туров из-за войны на Ближнем Востоке. «Теперь должно пройти время. Но люди постепенно привыкают к тому, что мир стал непредсказуемым. Я точно знаю, что все хотят отдыхать, купать детей в теплом море. Путешествовали в пандемию коронавируса, пережили закрытое небо. Как только очередной стресс пройдет, туристы снова придут за турами», — обнадежила она.

Абасов тоже напомнил о последствиях неблагоприятных внешних факторов на путешествия. «У российского туристического рынка есть своя особенность: в Европе и США внутренний и короткий туризм отчасти компенсирует спад дальних поездок, тогда как Россия такой полноценной страховки лишена — отсюда и более острая реакция на внешние колебания», — сказал он. Ценовая чувствительность тормозит спрос По словам Абасова, туристический рынок подошел к границе ценовой чувствительности. Сейчас большинство семей отказываются от второй поездки в году и сосредотачиваются только на одной. Многие стали отдавать предпочтения сбережениям вместо дополнительных трат на отдых.

«Готовность серьезно тратиться на отпуск действительно ослабла, и рынок демонстрирует заметную поляризацию: верхний сегмент сохраняет стабильность, в то время как массовый турист сокращает длительность поездок, выбирает более скромные отели и отказывается от дополнительных сервисов», — подчеркнул эксперт Российского союза туриндустрии. Он добавил, что спрос на летний отдых показывает отставание от прошлогодних цифр, при этом часть спроса переориентировалась на зарубежные направления именно за счет укрепления рубля, но это не означает роста расходов, так как люди просто ищут, где сейчас выгоднее.

Решение о летнем отпуске многие теперь принимают значительно ближе к дате вылета. Если раньше бронировали за пять-шесть месяцев, то сейчас массовый спрос формируется в последние недели.

Некоторые туристы продолжают откладывать финальное решение в расчете на более привлекательные горящие предложения ближе к сезону, и глубина бронирований заметно сократилась — основной пик продаж сдвинулся на апрель–май, что стало типичным проявлением сочетания осторожности и прагматичной экономии. Михаил Абасов Эксперт Российского союза туриндустрии

Главной чертой текущего сезона эксперт назвал рациональную осторожность. Поездки стали короче, туристы выбирают направления ближе к дому, больше контролируют расходы и бронируют туры ближе к дате вылета.

«Тем не менее логика везде одна: люди хотят путешествовать, но делают это умнее и экономнее, а курс доллара перестал быть главным фактором, превратившись лишь в один из многих, но далеко не самый влиятельный», — резюмировал Абасов.