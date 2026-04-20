Другая Азия. Почему привычный Таиланд всем наскучил и куда уехать с Пхукета?
Эксперт Арутюнов: путешественники все больше ищут оригинальный опыт
Таиланд переживает ренессанс туристических предпочтений, однако Пхукет и Паттайя больше не в фаворе у искушенных путешественников, в том числе среди россиян. Теперь их интересуют пещеры, в которых останавливались короли, затерянные острова и храмы, похожие на декорации к фильмам Стивена Спилберга. Почему привычные места всем наскучили и какие необычные локации в этой азиатской стране точно стоит посетить — в материале 360.ru.
«Второй слой» Таиланда
Спрос на оригинальные локации в Таиланде стремительно растет, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Россияне, которые за последние пять лет изучили страну вдоль и поперек, хотят большего, чем лежак на пляже и фруктовый смузи.
«За последние пять лет после снятия ковидных ограничений в Таиланд приехало очень много россиян — либо на ПМЖ, либо на зимовку. Они уже исследовали все основные туристические регионы. У нас есть прямые рейсы на Пхукет и в Бангкок, и люди хотят двигаться дальше», — пояснил в беседе с 360.ru генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.
Тенденция прослеживается не только среди российских туристов. Европейцы тоже активно открывают для себя «второй слой» Таиланда.
Путешественники ищут новых впечатлений, а места, которые раньше считались скрытыми от больших потоков людей жемчужинами, превращаются в мейнстрим и теряют свою магию. Например, так происходит с островом Пхи-Пхи (тем самым, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо) — периодически его закрывают на фоне переизбытка мусора и неаккуратного обращения с природой.
Людям свойственно искать природу, которую еще не тронула человеческая рука или нога. Это абсолютно нормальное явление. И в Таиланде много таких мест.
Дмитрий Арутюнов
Эксперт подчеркнул несомненный плюс азиатской страны: это достаточно безопасное направление для самостоятельных путешественников. В том числе поэтому у людей есть возможность прилететь прямым рейсом на Пхукет, а оттуда уплыть на неизведанные острова или улететь на север королевства.
Восемь самых фантастических локаций Таиланда
Несмотря на многолетнюю популярность направления, Таиланду по-прежнему есть чем удивить туристов. В разных уголках страны скрываются не только пляжи, не уступающие Мальдивам, но и захватывающие дух смотровые площадки, а также уникальные храмы.
Пещера Прайя Накхон (Хуа Хин) — портал в другой мир
Где: Провинция Прачуапкхирикхан, национальный парк Кхао Сам Рой Йот.
Многие называют эту пещеру декорациями к фантастическому фильму. Сквозь провал в своде внутрь падает солнечный свет, освещая нерукотворный изумрудный павильон.
Локацию в разные годы посещали пять королей Таиланда, некоторые даже приезжали сюда по несколько раз.
Остров Хонг (провинция Краби) — затерянный остров
Где: 17 километров от курорта Ао Нанг.
Остров необитаем, здесь нет отелей, зато есть безобидные, но эффектные двухметровые вараны, окруженная отвесными скалами лагуна и смотровая площадка с видом, который напоминает скорее красочный сон, чем реальность.
Ват Пха Лат — скрытый храм
Где: провинция Чиангмай.
В то время как все едут на гору Дойсутхеп к золотой ступе с реликвией Будды, этот храм спрятался ниже, прямо в джунглях. Покрытые растительностью статуи, водопады, тишина и полное ощущение, что вы нашли уединенное место силы, о котором не знают другие.
Дой Интханон — Крыша Таиланда
Где: Чиангмай, одноименный национальный парк.
Это гора высотой 2565 метров. На ее вершину ведет асфальт, и можно добраться на автомобиле. Пеший путь займет около трех часов, однако проходит по горному хребту и требует участия местного гида.
Забравшихся наверх туристов ждут умопомрачительные виды со смотровой площадки и памятная стела.
Остров Ранг — конкурент Симиланов
Где: провинция Трат, рядом с Ко Чангом, входит в морской нацпарк.
Если вы мечтали о кристально чистой воде и белом песке, но искали альтернативу распиаренным Симиланским островам — это идеальная замена. Нет отелей, есть только дикая природа и снорклинг.
Храмовый комплекс Бан Ку Ка Синг — дух кхмерской империи
Где: провинция Ройет.
Северо-восток страны (регион Исан) граничит с Камбоджей и Лаосом. Здесь можно увидеть настоящие кхмерские храмы, построенные между 1017 и 1087 годами нашей эры. Петроглифы, древние камни и атмосфера истории, поставленной на паузу.
Остров Крадан — открытка из рая
Где: провинция Транг.
Один из самых изолированных островов юга страны. Белоснежный песок, бирюзовая вода, карстовые скалы. В отличие от многих других локаций в списке, здесь есть несколько отелей, так что можно задержаться на неделю и забыть о цивилизации.
Собор Непорочного Зачатия — неожиданный Таиланд
Где: провинция Чантабури.
Да-да, в буддийском Таиланде есть крупный католический собор, рядом с которым раскинулся колоритный исторический центр провинции. Но интересен не только храм или окружающая его архитектура.
Чантабури считается фруктовой столицей страны, а также столицей драгоценных камней. После посещения достопримечательности можно закупиться фруктами или сапфирами.
Бегство от блокбастеров как тренд сезона
По словам Арутюнова, туристы все больше тяготеют к аутентичности, поэтому сегодня списки необычных локаций особенно актуальны.
Просто приехать на очередной пляж можно где угодно: начиная с Турции и заканчивая Гавайями. Вода и песок будут везде. А путешественники хотят пережить оригинальный опыт.
Тренд распространяется далеко за пределами Таиланда. Собеседник 360.ru отметил, что колоссальными темпами растет спрос на другие направления, обещающие больше уединения с природой.
Например, популярностью пользуются страны Африки (особенно предлагающие сафари) и удаленные регионы России — Алтай, Камчатка, Курильские острова.
«В туризме как с фильмами: есть блокбастеры, а есть авторское кино, и сейчас зрители чаще выбирают второе. Людям хочется больше природы, поскольку ее становится на нашей планете все меньше, и мы это ощущаем», — заключил эксперт.