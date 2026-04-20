Другая Азия. Почему привычный Таиланд всем наскучил и куда уехать с Пхукета? Эксперт Арутюнов: путешественники все больше ищут оригинальный опыт

Таиланд переживает ренессанс туристических предпочтений, однако Пхукет и Паттайя больше не в фаворе у искушенных путешественников, в том числе среди россиян. Теперь их интересуют пещеры, в которых останавливались короли, затерянные острова и храмы, похожие на декорации к фильмам Стивена Спилберга. Почему привычные места всем наскучили и какие необычные локации в этой азиатской стране точно стоит посетить — в материале 360.ru.

«Второй слой» Таиланда Спрос на оригинальные локации в Таиланде стремительно растет, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Россияне, которые за последние пять лет изучили страну вдоль и поперек, хотят большего, чем лежак на пляже и фруктовый смузи. «За последние пять лет после снятия ковидных ограничений в Таиланд приехало очень много россиян — либо на ПМЖ, либо на зимовку. Они уже исследовали все основные туристические регионы. У нас есть прямые рейсы на Пхукет и в Бангкок, и люди хотят двигаться дальше», — пояснил в беседе с 360.ru генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Тенденция прослеживается не только среди российских туристов. Европейцы тоже активно открывают для себя «второй слой» Таиланда. Путешественники ищут новых впечатлений, а места, которые раньше считались скрытыми от больших потоков людей жемчужинами, превращаются в мейнстрим и теряют свою магию. Например, так происходит с островом Пхи-Пхи (тем самым, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо) — периодически его закрывают на фоне переизбытка мусора и неаккуратного обращения с природой.

Людям свойственно искать природу, которую еще не тронула человеческая рука или нога. Это абсолютно нормальное явление. И в Таиланде много таких мест. Дмитрий Арутюнов

Эксперт подчеркнул несомненный плюс азиатской страны: это достаточно безопасное направление для самостоятельных путешественников. В том числе поэтому у людей есть возможность прилететь прямым рейсом на Пхукет, а оттуда уплыть на неизведанные острова или улететь на север королевства. Восемь самых фантастических локаций Таиланда Несмотря на многолетнюю популярность направления, Таиланду по-прежнему есть чем удивить туристов. В разных уголках страны скрываются не только пляжи, не уступающие Мальдивам, но и захватывающие дух смотровые площадки, а также уникальные храмы.

Пещера Прайя Накхон (Хуа Хин) — портал в другой мир Где: Провинция Прачуапкхирикхан, национальный парк Кхао Сам Рой Йот. Многие называют эту пещеру декорациями к фантастическому фильму. Сквозь провал в своде внутрь падает солнечный свет, освещая нерукотворный изумрудный павильон. Локацию в разные годы посещали пять королей Таиланда, некоторые даже приезжали сюда по несколько раз.

Остров Хонг (провинция Краби) — затерянный остров Где: 17 километров от курорта Ао Нанг. Остров необитаем, здесь нет отелей, зато есть безобидные, но эффектные двухметровые вараны, окруженная отвесными скалами лагуна и смотровая площадка с видом, который напоминает скорее красочный сон, чем реальность. Ват Пха Лат — скрытый храм Где: провинция Чиангмай. В то время как все едут на гору Дойсутхеп к золотой ступе с реликвией Будды, этот храм спрятался ниже, прямо в джунглях. Покрытые растительностью статуи, водопады, тишина и полное ощущение, что вы нашли уединенное место силы, о котором не знают другие.

Дой Интханон — Крыша Таиланда Где: Чиангмай, одноименный национальный парк. Это гора высотой 2565 метров. На ее вершину ведет асфальт, и можно добраться на автомобиле. Пеший путь займет около трех часов, однако проходит по горному хребту и требует участия местного гида. Забравшихся наверх туристов ждут умопомрачительные виды со смотровой площадки и памятная стела. Остров Ранг — конкурент Симиланов Где: провинция Трат, рядом с Ко Чангом, входит в морской нацпарк. Если вы мечтали о кристально чистой воде и белом песке, но искали альтернативу распиаренным Симиланским островам — это идеальная замена. Нет отелей, есть только дикая природа и снорклинг. Храмовый комплекс Бан Ку Ка Синг — дух кхмерской империи Где: провинция Ройет. Северо-восток страны (регион Исан) граничит с Камбоджей и Лаосом. Здесь можно увидеть настоящие кхмерские храмы, построенные между 1017 и 1087 годами нашей эры. Петроглифы, древние камни и атмосфера истории, поставленной на паузу. Остров Крадан — открытка из рая Где: провинция Транг. Один из самых изолированных островов юга страны. Белоснежный песок, бирюзовая вода, карстовые скалы. В отличие от многих других локаций в списке, здесь есть несколько отелей, так что можно задержаться на неделю и забыть о цивилизации.

Собор Непорочного Зачатия — неожиданный Таиланд Где: провинция Чантабури. Да-да, в буддийском Таиланде есть крупный католический собор, рядом с которым раскинулся колоритный исторический центр провинции. Но интересен не только храм или окружающая его архитектура. Чантабури считается фруктовой столицей страны, а также столицей драгоценных камней. После посещения достопримечательности можно закупиться фруктами или сапфирами. Бегство от блокбастеров как тренд сезона По словам Арутюнова, туристы все больше тяготеют к аутентичности, поэтому сегодня списки необычных локаций особенно актуальны.

Просто приехать на очередной пляж можно где угодно: начиная с Турции и заканчивая Гавайями. Вода и песок будут везде. А путешественники хотят пережить оригинальный опыт.

Тренд распространяется далеко за пределами Таиланда. Собеседник 360.ru отметил, что колоссальными темпами растет спрос на другие направления, обещающие больше уединения с природой. Например, популярностью пользуются страны Африки (особенно предлагающие сафари) и удаленные регионы России — Алтай, Камчатка, Курильские острова. «В туризме как с фильмами: есть блокбастеры, а есть авторское кино, и сейчас зрители чаще выбирают второе. Людям хочется больше природы, поскольку ее становится на нашей планете все меньше, и мы это ощущаем», — заключил эксперт.