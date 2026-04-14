Алтай или Кавказ? Какие регионы попали в топ самых дорогих для туристов РСТ: Камчатка, Карелия, Алтай и Кавказ вошли в список самых дорогих регионов

Российские туристы стали больше тратить на путешествия как на Родине, так и за рубежом. Главной статьей расходов становятся гостиницы, билеты и еда. Подробности — в материале 360.ru.

Насколько подорожали гостиницы Эксперты Российского союза туриндустрии рассказали 360.ru, что самыми дорогими направлениями для путешествий оказались Алтай, Кавказ, Калининградская, Краснодарская, Владимирская, Мурманская области, Карелия и Камчатка. По данным сервиса «Островок», самый высокий средний ценник на гостиницы фиксируется в Кемеровской области (восемь тысяч рублей), Карачаево-Черкесии (7,1 тысячи), Горном Алтае (семь тысяч), Карелии (6,4 тысячи), Калининградской области (6,2 тысячи), Владимирской области (6,2 тысячи), Краснодарском крае (6,2 тысячи), Камчатском крае (6,2 тысячи), Кабардино-Балкарии (6,2 тысячи) и Мурманской области (6,1 тысячи). Пресс-секретарь сервиса Анита Гусич отметила, что средняя стоимость за ночь в отеле выросла за год умерено. Например, в Калининградской области — с 4,4 до 4,5 тысячи, а в Татарстане — с 4,4 до 4,6 тысячи рублей.

Генеральный директор компании «ЛБ Тур» Елизавета Бордыкова добавила, что самый дорогой тур забронировали в прошлом году на Кавказе. Организаторы составили сложный маршрут, путешествие по которому обошлось в пять миллионов рублей на шестерых. Также в прошлом году еще одна группа туристов из 12 человек потратила 30 миллионов рублей на отдых в майские праздники на Алтае. Роскошное путешествие включало скрипичный концерт на Телецком озере, вертолетные экскурсии на новых МИ-8 в отдаленные части региона, рыбалку в нестандартном месте и квест-день для детей. «Самый дорогой зарубежный тур мы сделали в феврале этого года: путешествие по Бразилии стоимостью около одного миллиона долларов на семью из восьми человек. Туристы летали на вертолетах, несколько дней жили на яхте в Амазонии», — подчеркнула Бордыкова. Самые дорогие страны В РСТ обратили внимание, что самыми дорогими зарубежными направлениями для россиян сейчас считаются страны Латинской Америки, острова Индийского океана, Монако и Бельгия.

Директор по развитию платежного сервиса «Плати по миру» Павел Белов подтвердил, что наиболее высокие траты фиксируются у путешественников в Монако. Их средняя транзакция составляет 161 доллар. В топ-5 дорогостоящих направлений также вошли Бельгия, Мальдивы, Сейшельские острова и США. «Абсолютным рекордсменом математически стали Фиджи со средним чеком 423 доллара, однако туда доезжают единицы туристов, поэтому для статистики это, скорее, исключение», — уточнил Белов. Основные расходы приходятся на отели и проживание, рестораны, супермаркеты и магазины одежды. Через сервис с августа 2025 года наибольшее траты зарегистрировали в ОАЭ, Турции, Таиланде, США и Индонезии. «В 2026 году произошел резкий всплеск интереса к развлечениям, уходу за собой и активному отдыху. Среди категорий с заметным оборотом самый сильный прирост показали театральные кассы и развлекательные шоу, здесь рост трат вырос на 172,5%», — сообщил эксперт. Он добавил, что туристы, несмотря на общий рост расходов, начали экономить на медицинских услугах. По его словам, траты на лечебный уход и связанные со здоровьем процедуры снизились почти в два раза — на 45,3%.