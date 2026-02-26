Буддийский монах в Таиланде принял обет безбрачия, но тайно завел гарем

Настоятель храма в Таиланде завел 6 любовниц и вынужденно отказался от сана

В провинции Нонтхабури в центре Таиланда произошел скандал. Настоятель буддийского храма сложил полномочия после того, как его уличили в нарушении обета безбрачия и интимной связи одновременно с шестью женщинами, сообщил The Thaiger .

В соцсетях появилось видео из храма. На нем одна женщина заявила другой, что являлась первой, а значит, главной женой настоятеля. Она требовала, чтобы соперница прекратила встречаться с ним и присылать интимные фотографии за деньги.

Роликом заинтересовалось Национальное управление по делам буддизма. Проверка показала, что давший обет безбрачия настоятель храма не просто нарушил правила. Помимо попавших в объектив двух женщин он встречался еще с четырьмя.

Мужчина согласился сложить полномочия настоятеля и снять монашеский саван в течение трех дней. После его отставки духовенство проведет ревизию, чтобы выяснить, не спонсировал ли он любовниц на деньги храма.

Ранее другой монах в Таиланде приставал к прихожанке во время церемонии. Он ощупывал ее грудь, когда наносил ароматическую пудру.