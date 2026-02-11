Таиланд пересмотрит безвизовый режим для некоторых стран
Правительство Таиланда изучит результаты безвизового режима въезда в страну
Правительство Таиланда рассмотрит вопрос о пересмотре визовой политики после изучения итогов решения о безвизовом въезде иностранных туристов в страну. Об этом сообщила пресс-служба кабмина королевства.
Аналитики выявили факты злоупотребления безвизовым режимом для совершения преступлений или незаконной работы, из-за чего страдает имидж и национальная безопасность страны.
Кабинет министров поручил комитету по визовой политике изучить ситуацию и подготовить соответствующие решения.
«МИД в кратчайшие сроки представит комитету на рассмотрение проблемы, возникающие в связи с применением безвизового режима въезда и других визовых мер», — говорится в документе.
В правительстве также подтвердили введение въездной карты-анкеты и снижение числа долгосрочных неиммиграционных виз с 17 до семи.
Для россиян Таиланд остался самым популярным направлением в период новогодних праздников, на него пришлось 17% от всех бронирований.