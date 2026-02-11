Таиланд пересмотрит безвизовый режим для некоторых стран

Правительство Таиланда рассмотрит вопрос о пересмотре визовой политики после изучения итогов решения о безвизовом въезде иностранных туристов в страну. Об этом сообщила пресс-служба кабмина королевства.

Аналитики выявили факты злоупотребления безвизовым режимом для совершения преступлений или незаконной работы, из-за чего страдает имидж и национальная безопасность страны.

Кабинет министров поручил комитету по визовой политике изучить ситуацию и подготовить соответствующие решения.

«МИД в кратчайшие сроки представит комитету на рассмотрение проблемы, возникающие в связи с применением безвизового режима въезда и других визовых мер», — говорится в документе.

В правительстве также подтвердили введение въездной карты-анкеты и снижение числа долгосрочных неиммиграционных виз с 17 до семи.

Для россиян Таиланд остался самым популярным направлением в период новогодних праздников, на него пришлось 17% от всех бронирований.