Мазут вместо волн? Чего ждать от пляжного отдыха в Краснодарском крае в 2025 году
Глава турфирмы Ромашкин: Анапу рано хоронить, до начала сезона еще два месяца
Дамоклов меч навис над курортным сезоном Анапы и Темрюка — Роспотребнадзор выдал вердикт, что вода в море не соответствует санитарным нормам, оперштаб Кубани заявляет об открытии сезонов без пляжей и моря, а местный блогер «купается и продолжит купаться» в море. Привыкшие отдыхать в Анапе россияне в растерянности. Ехать в привычное место или искать новое место для отпуска — разбирался 360.ru.
Что говорит о состоянии пляжей Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по подготовке к летнему туристическому сезону рассказала о состоянии пляжей в Анапе и Темрюкском районе.
«Зона в Анапском районе и зона Темрюка, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка, на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровню загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней кампании оздоровительной. <…> Зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды», — сообщила Попова.
Ведомство намерено продолжать проводить исследования состояния пляжей, и при изменении ситуации — будет должным образом реагировать.
Все побережье Черного моря в Краснодарском крае и вода в море за пределами Анапы и Темрюкского района чистое, летний курортный сезон пройдет здесь в полном объеме, добавила Попова.
Может ли измениться ситуация в Анапе к лету
Ситуация в Анапе нестабильная, подтвердил в беседе с 360.ru генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. То, что море непригодно для туристического сезона не стало сюрпризом, об этом знали давно — периодически происходят выбросы мазута на берег.
Однако Ромашкин отметил, что не все еще потеряно.
«До открытия сезона еще почти месяц. Сезон в Анапе начинается в конце мая — начале июня. Возможно, ситуация изменится к лучшему. Роспотребнадзор ежедневно берет анализы воды и песка и на основании этого делает выводы. Пока рано хоронить Анапу», — заявил гендиректор «Дельфина».
Ромашкин отметил, что вне зависимости от состояния моря, туристы в Анапу все равно приедут. На майские праздники произошел небольшой прирост туристического потока.
«Если все-таки негативный будет сценарий развития событий, все равно какая-то часть туристов в Анапе будет, сезон будет», — заявил Ромашкин.
Он отметил, что заявление Роспотребнадзора направлено на то, чтобы туристы обратили внимание на другие города Черного моря.
Лучше перестраховаться
При высоких температурах мазут, который остался на дне, начинает всплывать, превращаясь в водонефтяную эмульсию. Поэтому риск вторичного загрязнения высок, власти «перестраховываются правильно», заявил в беседе с 360.ru блогер и эколог Георгий Каваносян.
Что касается Феодосийского залива, Новороссийска, Геленджика, эксперт оценил риск от среднего до низкого. На остальной части юга Кубани — Туапсинский район, Сочи, а также западный берег Крыма и Абхазия — полностью безопасны.
«Вот если вы меня спрашиваете, я бы не рекомендовал ехать в Анапу в этом году. То есть все-таки давайте уберем полностью все, ликвидируем. Я думаю, что в следующий сезон можно будет с удовольствием приезжать», — посоветовал Каваносян.
Эксперт отметил, что сезон 2026 года состоится на 99%. Весь мазут, которые не соберут летом, зимние штормы выбросят на берег, прибрежная зона полностью очистится от нефтепродуктов.
Туристы все равно будут отдыхать в Анапе?
Для местного блогера и фотографа Юрия Озаровского решение Роспотребнадзора оказалось неожиданностью. На стриме 360.ru он заявил, что уже начал купальный сезон и не планирует прекращать купиться.
«Шок был немножко, потому что все все-таки ожидали, что открытие сезона будет в нормальным режиме. Понятно, что еще есть небольшие выбросы, их где-то доубирать надо, просто более активно это делать», — заявил Озаровский.
Блогер отметил, что помимо песочных пляжей, в Анапе есть и каменистые, они остаются открытыми. Туристы будут отдыхать на пляжах, даже если их не будут официально оборудовать и благоустраивать, уверен Озаровский.
«На самом деле выглядит как-то немножко непонятно <…> — тут купаться нельзя, а вот буквально вот там купаться уже можно. В чем, собственно, разница между морем этим и тем?» — задался вопросом блогер.
Озаровский отметил, что туристы, отдыхающие в хороших отелях, могут довольствоваться бассейнами. Во многих используется химия, которая позволяет плавать под водой с открытыми глазами, поделился блогер.
Он выразил опасение, что туристический поток упадет из-за заявлений Роспотребнадзора, что сильно ударит по анапскому бизнесу.
Цены на отели в Анапе летом 2025 года
Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что Анапа будет пользоваться популярностью независимо от решения Роспотребнадзора. Глава союза Илья Уманский отметил, что Анапа — один из самых развитых в плане инфраструктуры курортов страны, к тому же цены в этом году скорее всего будут на порядок ниже.
В 2025 году цены на гостиничные услуги в Анапе снижаются уже на протяжении месяца, а после заявления Роспотребнадзор снижение продолжится, отметил Уманский.
Отели в Анапе снижают цены к лету, предусматривая максимальные скидки в июне, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). Снижение среднесуточных тарифов в отелях на летние месяцы стало максимально заметно уже в середине марта. Наибольшая минусовая динамика отмечена для бюджетных объектов без бассейнов, отметили в АТОР.
Чем заняться в Анапе, если не будет моря
Туристический бизнес Анапы среагировал на ситуацию и подготовил для туристов увлекательные варианты отдыха. Отели предлагают бассейны, аквапарки и SPA-комплексы в качестве достойной альтернативы морю. Краснодарский край — это всероссийская здравница с богатой санаторно-курортной базой, в том числе детской. А ингаляциям, массажу и душу Шарко никакой мазут не помеха.
Также туристов ждет активный отдых — экскурсии, этно-праздники, гастротуризм и винобус для взрослых отдыхающих. Винный автобус курсирует между Анапой, Новороссийском и Геленджиком с остановками в винодельнях.
«Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», — заверил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Туроператоры предлагают гостям региона поездки в горы, к озерам, на крокодиловую ферму и игуанопарк. Туристический бизнес Анапы рассчитывает вытащить курортный сезон 2025 года, несмотря на запрет купаться в море.