Мазут вместо волн? Чего ждать от пляжного отдыха в Краснодарском крае в 2025 году

Дамоклов меч навис над курортным сезоном Анапы и Темрюка — Роспотребнадзор выдал вердикт, что вода в море не соответствует санитарным нормам, оперштаб Кубани заявляет об открытии сезонов без пляжей и моря, а местный блогер «купается и продолжит купаться» в море. Привыкшие отдыхать в Анапе россияне в растерянности. Ехать в привычное место или искать новое место для отпуска — разбирался 360.ru.

Что говорит о состоянии пляжей Роспотребнадзор Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по подготовке к летнему туристическому сезону рассказала о состоянии пляжей в Анапе и Темрюкском районе. «Зона в Анапском районе и зона Темрюка, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка, на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровню загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней кампании оздоровительной. <…> Зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды», — сообщила Попова. Ведомство намерено продолжать проводить исследования состояния пляжей, и при изменении ситуации — будет должным образом реагировать. Все побережье Черного моря в Краснодарском крае и вода в море за пределами Анапы и Темрюкского района чистое, летний курортный сезон пройдет здесь в полном объеме, добавила Попова.

Может ли измениться ситуация в Анапе к лету Ситуация в Анапе нестабильная, подтвердил в беседе с 360.ru генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. То, что море непригодно для туристического сезона не стало сюрпризом, об этом знали давно — периодически происходят выбросы мазута на берег. Однако Ромашкин отметил, что не все еще потеряно. «До открытия сезона еще почти месяц. Сезон в Анапе начинается в конце мая — начале июня. Возможно, ситуация изменится к лучшему. Роспотребнадзор ежедневно берет анализы воды и песка и на основании этого делает выводы. Пока рано хоронить Анапу», — заявил гендиректор «Дельфина».

Фото: РИА «Новости»

Ромашкин отметил, что вне зависимости от состояния моря, туристы в Анапу все равно приедут. На майские праздники произошел небольшой прирост туристического потока. «Если все-таки негативный будет сценарий развития событий, все равно какая-то часть туристов в Анапе будет, сезон будет», — заявил Ромашкин. Он отметил, что заявление Роспотребнадзора направлено на то, чтобы туристы обратили внимание на другие города Черного моря.

Фото: РИА «Новости»

Лучше перестраховаться При высоких температурах мазут, который остался на дне, начинает всплывать, превращаясь в водонефтяную эмульсию. Поэтому риск вторичного загрязнения высок, власти «перестраховываются правильно», заявил в беседе с 360.ru блогер и эколог Георгий Каваносян. Что касается Феодосийского залива, Новороссийска, Геленджика, эксперт оценил риск от среднего до низкого. На остальной части юга Кубани — Туапсинский район, Сочи, а также западный берег Крыма и Абхазия — полностью безопасны. «Вот если вы меня спрашиваете, я бы не рекомендовал ехать в Анапу в этом году. То есть все-таки давайте уберем полностью все, ликвидируем. Я думаю, что в следующий сезон можно будет с удовольствием приезжать», — посоветовал Каваносян. Эксперт отметил, что сезон 2026 года состоится на 99%. Весь мазут, которые не соберут летом, зимние штормы выбросят на берег, прибрежная зона полностью очистится от нефтепродуктов.

Туристы все равно будут отдыхать в Анапе? Для местного блогера и фотографа Юрия Озаровского решение Роспотребнадзора оказалось неожиданностью. На стриме 360.ru он заявил, что уже начал купальный сезон и не планирует прекращать купиться. «Шок был немножко, потому что все все-таки ожидали, что открытие сезона будет в нормальным режиме. Понятно, что еще есть небольшие выбросы, их где-то доубирать надо, просто более активно это делать», — заявил Озаровский. Блогер отметил, что помимо песочных пляжей, в Анапе есть и каменистые, они остаются открытыми. Туристы будут отдыхать на пляжах, даже если их не будут официально оборудовать и благоустраивать, уверен Озаровский.

Фото: РИА «Новости»

«На самом деле выглядит как-то немножко непонятно <…> — тут купаться нельзя, а вот буквально вот там купаться уже можно. В чем, собственно, разница между морем этим и тем?» — задался вопросом блогер. Озаровский отметил, что туристы, отдыхающие в хороших отелях, могут довольствоваться бассейнами. Во многих используется химия, которая позволяет плавать под водой с открытыми глазами, поделился блогер. Он выразил опасение, что туристический поток упадет из-за заявлений Роспотребнадзора, что сильно ударит по анапскому бизнесу.

Фото: РИА «Новости»

Цены на отели в Анапе летом 2025 года Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что Анапа будет пользоваться популярностью независимо от решения Роспотребнадзора. Глава союза Илья Уманский отметил, что Анапа — один из самых развитых в плане инфраструктуры курортов страны, к тому же цены в этом году скорее всего будут на порядок ниже. В 2025 году цены на гостиничные услуги в Анапе снижаются уже на протяжении месяца, а после заявления Роспотребнадзор снижение продолжится, отметил Уманский. Отели в Анапе снижают цены к лету, предусматривая максимальные скидки в июне, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). Снижение среднесуточных тарифов в отелях на летние месяцы стало максимально заметно уже в середине марта. Наибольшая минусовая динамика отмечена для бюджетных объектов без бассейнов, отметили в АТОР. Чем заняться в Анапе, если не будет моря Туристический бизнес Анапы среагировал на ситуацию и подготовил для туристов увлекательные варианты отдыха. Отели предлагают бассейны, аквапарки и SPA-комплексы в качестве достойной альтернативы морю. Краснодарский край — это всероссийская здравница с богатой санаторно-курортной базой, в том числе детской. А ингаляциям, массажу и душу Шарко никакой мазут не помеха.

Также туристов ждет активный отдых — экскурсии, этно-праздники, гастротуризм и винобус для взрослых отдыхающих. Винный автобус курсирует между Анапой, Новороссийском и Геленджиком с остановками в винодельнях. «Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», — заверил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Туроператоры предлагают гостям региона поездки в горы, к озерам, на крокодиловую ферму и игуанопарк. Туристический бизнес Анапы рассчитывает вытащить курортный сезон 2025 года, несмотря на запрет купаться в море.