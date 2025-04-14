Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы

На нескольких участках береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом», — рассказали представители организации.

Загрязнения обнаружили на участке побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской в Гулькевичском районе, на территории санатория «Эллада» в Кавказском районе, на Центральном пляже Анапы в Абинском районе, рядом с детским лагерем «Приморский» в Мостовском районе и на пляже у устья реки Можепсин в Тимашевском районе.

Кроме того, о выбросах сообщили команды, которые работают на пляжах Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов.

Несколько дней назад оперативный штаб Кубани заявил о выбросе мазута около устья реки Можепсин.

Загрязнения в Черном море фиксируют после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которое произошло 15 декабря прошлого года. Из-за этого в море утекло около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили в почти 85 миллиардов рублей.