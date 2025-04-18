Оперштаб Краснодарского края: курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится, но без пляжей

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится, но без пляжного отдыха. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Ограничения касаются только использования пляжей и купания в море. При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено», — сообщили представители оперштаба.

До этого во время брифинга по подготовке к туристическому сезону глава Роскомнадзора Анна Попова заявила о неготовности пляжей Анапы и Темрюкского района к курортному сезону. По ее словам, на 141 пляже Анапы и 9 пляжах Темрюка запрещено купание, однако качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствует там всем нормам.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил туристам альтернативы пляжному отдыху в Анапе — посещение экскурсий, спортивных и гастрономических мероприятий, а также объектов агротуризма.