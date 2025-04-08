Отели Анапы снизят цены в июне почти на 20%

Отели в Анапе снижают цены к лету, предусматривая максимальные скидки в июне. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на результаты исследований компании BUTLER Hospitality.

«Снижение среднесуточных тарифов в отелях Анапы на летние месяцы стало максимально заметно уже в середине марта. Наибольшая минусовая динамика отмечена для бюджетных объектов без бассейнов», — заявили в АТОР.

По данным компании, самые большие скидки могут быть в июне. При этом в сентябре из-за роста спроса цены вырастут.

В Анапе в этом году насчитывается 585 классифицированных объектов размещения, из них восемь пятизвездочных отелей, 51 — четырехзвездочных, 183 — трехзвездочных, 14 с одной звездой и 276 гостиниц без звезд.

Наибольшее снижение цен зафиксировали в двухзвездочных отелях. В среднем стоимость проживания в гостиницах курорта снизилась на 13,8%. Номера будут стоить меньше на 18,5% в июне, на 14,9% в июле и на 12,6% в августе.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Александр Мкртчян заявил, что этим летом ожидают значительный рост потока путешественников на курортах Краснодарского края. По его словам, даже в районе Анапы, где пляжи пострадали от ЧП с танкерами, количество отдыхающих не уменьшится.