Черный август забирал одного за другим: почему альпинисты стали чаще погибать в горах

Недавняя гибель россиянки Натальи Наговициной взбудоражила всю страну и подняла множество дискуссионных вопросов о страховках для спортсменов, о том, кто должен спонсировать спасательные операции, о рисках для тех, кто пытается эвакуировать травмированных людей с вершин. И, к несчастью, трагедия Наговициной стала не последней в том месяце. «Черный август» забрал еще нескольких альпинистов.

Смерти на пике Победы Наговицина была опытным покорителем гор и мечтала завершить программу «Снежный барс» — подняться на пять семитысячников бывшего СССР. В итоге пик Победы в Киргизии оказался последней точкой не только ее плана, но и жизни. Ей удалось забраться на гору, но на спуске, находясь при этом на высоте более семи тысяч метров, она сломала ногу.

Пик Победы считается настоящим вызовом даже для опытных альпинистов и славится своими суровыми и коварными горными массивами. Травмированной путешественнице в такой непростой ситуации оставалось лишь одно — ждать помощи.

Женщину пытались спасти, но все усилия перечеркивали штормы и постоянные угрозы лавин, из-за которых к пострадавшей не могли попасть ни вертолеты, ни пешие группы. На помощь россиянке пришел покорявший вместе с ней пик итальянский альпинист Лука Синигалья, но он сам погиб от обморожения и последующего отека мозга. В итоге Наговицина провела в горах более двух недель. С каждым днем надежды на спасение таяли, а в конце августа ее признали пропавшей без вести. История альпинистки стала символом того, что горы представляют опасность даже для профессионалов и преданных поклонников альпинизма. Помимо нее, в августе на пике Победы погиб 66-летний Михаил Ишутин и иранцы Марьям Пилехвари и Хассан Машхадиогл.

Фото: natalina_1022 / Соцсети

Опасный Эльбрус Еще один трагический случай с восхождением произошел в Кабардино-Балкарии. На этот раз жертвой гор стал бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев.

Спортсмен пытался совершить восхождение на вершину Джанги-Тау. Он вышел на маршрут с группой 25 августа, но через два дня альпинисты попали под мощный камнепад.

Статистика смертей среди альпинистов демонстрирует, что люди регулярно гибнут в горах. Зачастую это происходит даже на популярных направлениях. В число таких маршрутов входит и Эльбрус — считающаяся доступной даже для новичков самая высокая точка Европы.

Несмотря на славу «легкой» горы, этот стратовулкан стабильно становится лидером по числу несчастных случаев. Осенью 2021 года в бурю на Эльбрусе попала целая группа из 19 человек, пятеро из них не выжили. В сентябре этого года там же погибли пассажиры обрушившейся канатной дороги. На момент аварии на переправе находились 37 человек. Следственный комитет по Кабардино-Балкарии подтвердил, что жертвами обрушения стали три пассажира.

Фото: Martin Braito/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Гибель альпинистов на Камчатке Горы могут быть коварными и на Дальнем Востоке. В начале сентября 2022 года альпинисты отправились покорять Ключевскую сопку — самый высокий действующий вулкан Евразии. На высоте свыше четырех тысяч метров начались падения и срывы. У группы пропала связь, эвакуация также осложнялась рельефом и облачностью. В итоге на сопке погибли девять человек. Смерть спортсменов вызвала множество дискуссий. Опытные альпинисты спорили о нехватке акклиматизации, ошибках в тактике штурма вершины и переоценке своих сил на «скользком» вулканическом склоне.

Смертельные случаи с россиянами фиксируются в горах и за пределами страны. Лето 2018 года омрачилось известием о гибели спортсмена Сергея Глазунова, который сорвался с семитысячника Латок I в Пакистане. Его напарник Александр Гуков чудом выжил — он оставался один на «ножевом» гребне без еды и веревок шесть суток. В итоге пакистанским спасателям удалось эвакуировать его на вертолете на предельной высоте.

Почему погибают даже опытные альпинисты Самым массовым случаем гибели альпинистов в России считается случай, произошедший на Памире. В июле 1990 года мощная лавина накрыла лагерь на пике Ленина, унеся жизни более 40 опытных спортсменов со всего СССР. ЧП напомнило профессионалам, что горы могут представлять опасность даже для «надежных» лагерных площадок. Эльбрус, Хан-Тенгри, Эверест, Манаслу, Казбек и другие вершины манят людей, но за каждой из них стоят десятки смертей. Альпинист Александр Абрамов в беседе с «Вокруг света» объяснил, что перед каждым восхождением предупреждает туристов о судьбе погибших спортсменов.

Я предельно жестко говорю своим участникам: «Вы увидите на горе 10 тел. Думаете, эти люди шли умирать? Или они были глупее вас? Нет, они хотели быть счастливыми, взойти на вершину и спуститься, но что-то не получилось и они там остались». Александр Абрамов Альпинист

По его словам, к трагическим ситуациям может привести не только лавина или испортившаяся погода, но и человеческий фактор. Некоторые остаются в горах навсегда из-за желания достичь вершины любой ценой, переоценки сил и недооценки маршрута. Стоит помнить, что горы не только дарят невероятные впечатления и красоту, но и требуют взамен самой высокой платы.