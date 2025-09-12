Число жертв аварии на канатной дороге Эльбруса выросло до трех

Спасатели нашли тело третьего погибшего в аварии на канатной дороге Эльбруса

Тело третьего погибшего пассажира канатной дороги Эльбруса нашли на месте аварии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве пояснили, что труп обнаружили работающие на месте криминалисты и спасатели. Эксперты приступили к установлению личности погибшего.

Предварительной причиной аварии назвали сход троса с ролика одной из опор. В республиканском СК уточнили, что это привело к массовому падению подвесных кресел, где находились пассажиры.

В региональном управлении МЧС уточнили, что всего с прекратившей работу канатной дороги эвакуировали 35 человек.

Криминалисты завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования они установят, по какой причине возникла авария.