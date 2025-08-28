В день гибели альпиниста Расторгуева в горах КБР была плохая погода

Группа альпинистов, в которую входил экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, попала под камнепад в Кабардино-Балкарии в плохую погоду. Об этом сообщил 360.ru находившийся с ними на одной базе спортсмен.

«Мы вчера с группой делали выход до Безенгийской стены. Был хороший день — в четыре-пять утра бушевала гроза, и мы даже прятались от нее под камнями. Но потом до 14:00 погода была идеальная. А вот позавчера и сегодня — плохая», — объяснил он.

По словам мужчины, 25 августа вечером он слышал на КСП, что Расторгуева звали по рации, и прямой связи с ним не было. В итоге через других альпинистов на маршрутах удалось получить информацию. В среду на сеансах связи до 15:00 сообщали, что у мастера спорта по альпинизму все нормально.

«Моя группа, где я руководил, вернулась на базу чуть раньше пяти часов вечера. Когда на КСП сдавал радиостанцию, там царила напряженная атмосфера. Я слышал, что у кого-то проблемы, доктор базы пыталась уточнить, может ли передвигаться пострадавший», — отметил собеседник 360.ru.

Спортсмен не стал уточнять детали из-за спешки — его группа выезжала с базы.

Ранее стало известно, что во время восхождения на гору Джангитау в Кабардино-Балкарии группа альпинистов попала под камнепад. Жертвой ЧП стал экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев.

Директор альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги» Алий Анаев назвал произошедшее несчастным случаем.