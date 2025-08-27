Аэросъемка не выявила признаков жизни у альпинистки Наговициной

Проведенная Государственным комитетом национальной безопасности Киргизии аэросъемка площадки пика Победы не показала признаков жизни российской альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил ТАСС .

В ведомстве заявили, что к находящейся на высоте 7200 метров подняли несколько беспилотников с высокоточными камерами и тепловизорами. Несмотря на сложные погодные условия, аппараты записали видеокадры.

«По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — заявили в пресс-службе.

В среду, 27 августа, МЧС Киргизии объявило, что российскую альпинистку Наталью Наговицыну признали пропавшей без вести.

В ведомстве объяснили: такое решение принимают, когда не могут узнать о состоянии человека и до него добраться.

Профессиональная альпинистка Наталья Наговицына во время подъема на пик Победы сломала ногу. Она осталась на высоте, где средняя температура составляет −26 градусов.

Провести спасательную операцию экстренные службы не смогли из-за сложных погодных условий с ураганными ветрами.