«Живем здесь в страхе». Жителей ростовского села оставили без воды во время пожаров

В селе Александровка в Ростовской области за последние дни произошло сразу несколько пожаров, один из которых закончился гибелью двух человек. Приехавшие на место спасатели столкнулись с тем, что в населенных пунктах нет воды, рассказал 360.ru местный житель Евгений.

В районе отключили воду еще в мае

По его словам, возгорания долгое время не могли потушить, так как вода в район не поступает уже четыре месяца.

«Водопроводной воды у нас нету с мая вообще по селу. У „Водоканала“, получается, какие-то долги и задолженности, и нам воду отрезали, четыре месяца как воды нет», — отметил он.

Мужчина добавил, что подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах Азовского района: Елизаветовке и Отрадовке.

«Если бы не фермеры, то у нас и село бы сгорело. Потому что у фермеров, в основном, скважины, и они спасают. Подключаются к пожарным шлангам, водовозкам, чтобы напор давать. Тут все так и происходит. Сегодня был один очаг, но его потушили», — подчеркнул он.

Евгений предположил, что ЧП происходили не из-за неполадок с электроснабжением, а в результате поджогов.

«Говорят, что от проводов, от замыкания, ветра и всего остального [произошло]. В это никто не верит. <…> Это поджоги, это просто поджоги при таком ветре. Сухость стоит, дождей давно не было. <…> Поэтому дома полыхают», — объяснил он.

Другая жительница сообщила 360.ru, что из-за пожара у соседей чуть не вспыхнул и ее дом

«В прошлую пятницу после полуночи тоже был пожар. <…> Мы тоже тут чуть не сгорели, хорошо, что я проснулась от того, что грохотал гром. Соседи тушили свои дворы, чтобы ничего не загорелось. Есть пострадавшие на соседней улице, сгорел сарай, забор», — заявила она.

Женщина добавила, что пожар потушили благодаря общим усилиям. По ее словам, из-за проблем с водой под угрозой находятся жизни многих людей.

«Вот такое было от пожара, мы живем здесь в страхе за себя и детей <…> Такое чувство что ты здесь никому не нужен, с нами поступают, как хотят. Нет воды, нет света часто. Зато коммунальные услуги растут за воду и электричество», — резюмировала она.

В пожаре сгорели два человека

Житель села Александровка Олег, родители которого сгорели в пожаре, рассказал 360.ru о проблемах с линиями электроснабжения. По его словам, огонь вспыхнул от искр от проводов, бьющихся друг об друга из-за ветра.

«Провода все обвисшие настолько, что они порывами ветра бьются друг об друга, искры разлетаются от них. И так получилось, что искры полетели на хозпостройки, все загорелось, и из-за сильного ветра перешел пожар на дом. Загорелся дом, и родители не успели [выбраться]», — пояснил он.

Мужчина сообщил, что огонь охватил весь дом, и к нему нельзя было подойти. На место приехали пожарные, но они лишь тушили само здание.

«Загорелся дом, и родители не успели. Отец был после инсульта лежачий, а мама пыталась его вытащить и не успела. Сама не стала выходить, осталась с ним, и погибли они вместе», — отметил местный житель.

С 28 апреля по 20 октября в Ростовской области действует особый противопожарный режим. Губернатор Василий Голубев объяснил, что огонь в разных районах региона вспыхивает из-за сильного ветра и перехлестывающихся проводов.