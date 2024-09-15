Названы причины мощных пожаров в Ростовской области

Причиной возникновения более 50 крупных пожаров в Ростовской области стал сильный ветер, который привел к перехлестыванию линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале .

Он заявил, что пожарные сейчас работают в 30 различных точках региона, чтобы погасить бушующее пламя.

«Спасательные подразделения выезжают на места, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу. В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах», — написал Голубев.

Глава региона добавил, что самая тяжелая ситуация — в хуторе Морской Чулек, где пламя перекинулось на строения. По предварительным данным, от огня пострадали девять домов и пять хозяйственных построек. Из населенного пункта эвакуировали 20 жителей.

В Аксайском районе загорелись три садовых некоммерческих товарищества, в которых пострадали восемь домов. В хуторе Светлый Каменского района сгорели семь нежилых построек.

Для тушения огня задействовали более двух тысяч спасателей и 300 единиц техники. Голубев добавил, что распорядился оказать помощь жителям, чье имущество пострадало от огня.

В ростовском главке МЧС заявили, что в воскресенье, 15 сентября, в регионе зарегистрировали 60 ландшафтных пожаров в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах. К тушению привлекли все резервные смены.

Еще один пожар возник в Аксае. Пламя охватило склад со строительными материалами. По последним данным, его локализовали на площади в 1500 квадратных метров. Но огонь успел повредить шесть жилых домов.