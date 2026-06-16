Житель Красноярского края пытался сжечь собственных детей, но их спас сосед

Житель поселка Новая Сокса после ссоры с женой попытался сжечь собственных детей, но их спас сосед. Подробности жуткой истории рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Официальная информация

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 июня 42-летний мужчина вместе с супругой выпивал в гостях у друзей. В какой-то момент он потребовал от жены идти с ним домой, но та отказалась.

Тогда он, разозлившись, ушел один. Дома взял канистру с бензином, облил стену дома и бросил спичку. Мужчину не остановило даже то, что в доме в это время спали четверо его детей.

В это время мимо дома проезжал сосед. Заметив пожар и поняв, что в доме остались дети, бросился им на помощь и вытащил из огня. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, но дом сгорел дотла.

Поджигателя задержали и взяли под стражу. Кроме того, прокуратура проверит, как свои обязанности выполняли органы профилактики.