Житель Красноярского края пытался сжечь собственных детей, но их спас сосед
Житель поселка Новая Сокса после ссоры с женой попытался сжечь собственных детей, но их спас сосед. Подробности жуткой истории рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Официальная информация
По данным следствия, в ночь с 1 на 2 июня 42-летний мужчина вместе с супругой выпивал в гостях у друзей. В какой-то момент он потребовал от жены идти с ним домой, но та отказалась.
Тогда он, разозлившись, ушел один. Дома взял канистру с бензином, облил стену дома и бросил спичку. Мужчину не остановило даже то, что в доме в это время спали четверо его детей.
В это время мимо дома проезжал сосед. Заметив пожар и поняв, что в доме остались дети, бросился им на помощь и вытащил из огня. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, но дом сгорел дотла.
Поджигателя задержали и взяли под стражу. Кроме того, прокуратура проверит, как свои обязанности выполняли органы профилактики.
«Таких людей в обществе не должно быть»
Спасшего детей жителя поселка зовут Николай. В беседе с 360.ru он рассказал, что в момент пожара ехал на машине вместе с супругой, которую учил водить.
Увидев пожар, женщина бросилась будить соседей, а Николай вошел в дом и окрикнул, есть ли живые. Старшие дети быстро собрались и, выбежав на улицу, стали помогать тушить пламя.
Одна девчонка, самая маленькая, в доме была. Я ей раз сказал, два: «Одевайся, дом горит». Она лежит, на меня смотрит, как на дурачка. Не понимает, что происходит. Я уже потом догадался: «Тебе что, надеть нечего?» Она головой помотала, я ее в одеяло — и в машину к себе.
На пожар сбежались многие жители поселка: кто-то привез бочку с водой, кто-то вызывал пожарных. Общими усилиями удалось спасти от огня соседние дома.
По словам Николая, поджигатель стоит на учете в психоневрологическом диспансере и зарабатывает на семью мелкими подработками. Лично они знакомы, но не общаются.
«Мое личное мнение: таких людей в обществе не должно быть. <…> Чтобы такое сделать осознанно — собственных детей в доме поджечь! <...> У меня в голове такое просто не укладывается. Я бы ему лично, если бы он мне попался в тот день, всю будку расколотил. Здоровья у меня хватит», — признался собеседник 360.ru.
Жене поджигателя и детям выделили другой дом. Соседи поделились вещами.
Ранее житель Приморского края, будучи пьяным, поссорился с тещей и попытался сжечь ей машину.