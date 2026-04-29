В Уссурийске мужчина в алкогольном угаре сжег иномарку своей тещи

Полицейские Уссурийска задержали мужчину, который в алкогольном угаре сжег автомобиль своей тещи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение диспетчера пожарной охраны о возгорании автомобиля Nissan Note, который был припаркован у дома на улице Попова. После ликвидации пожара и осмотра места происшествия полиция установила, что возгорание машины было не случайным, недалеко от сгоревшего автомобиля нашли металлическую канистру со следами горюче-смазочных материалов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия поджигателя.

Личность злоумышленника установили оперативно. Им оказался 36-летний зять потерпевшей. В ходе допроса он признался, что поругался с тещей, напился, купил на заправке канистру бензина и поджег машину родственницы. Ущерб составил 500 тысяч рублей. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

