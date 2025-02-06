Оззи Осборн потерял способность ходить. Но не голос

Sun: Оззи Осборн больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн потерял способность ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Об этом сообщила газете The Sun его жена Шэрон.

Она отметила, что замедлить течение болезни не получается, но музыкант не теряет оптимизма.

«Его голос все так же хорош, как и всегда», — добавила Осборн.

В июле на стадионе «Вилла Парк» в родном для музыканта Бирмингеме состоится грандиозный концерт группы Black Sabbath в ее золотом составе — Осборн появится на сцене с гитаристом Тони Айомми, басистом Гизером Батлером и барабанщиком Биллом Уордом. В шоу выступят и другие легенды рока — в частности, свое участие подтвердила Metallica.

«Мы глубоко восхищаемся Black Sabbath и не можем дождаться, когда станем частью этого исторического события! Увидимся в Бирмингеме!» — написала группа на официальном сайте.

В прошлом году Осборн во второй раз стал членом Зала славы рок-н-ролла как сольный исполнитель. Ранее его включили туда как участника группы.