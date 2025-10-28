Сегодня 09:45 Загадочная вспышка и белый день в темноте: почему на Сахалине наступил полный блэкаут 0 0 0 Эксклюзив

Несколько городов на Сахалине остались без света, воды и тепла в непогоду. Незадолго до блэкаута жители увидели вспышку в районе ТЭЦ. Что известно о масштабном происшествии — в материале 360.ru.

Массовое отключение света О массовом отключении энергоснабжения заявили жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого. Без света также остались Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Макаров и Поронайск. Житель Южно-Сахалинска рассказал, что увидел яркую вспышку в районе ТЭЦ, когда проезжал по Физкультурной улице. «Я был в шоке. Как ударило что-то. Я чуть не ослеп. Это кошмар. В смысле, в моменте просто день на улице стал. И резко потухло все. Что-то где-то сильно ударило. Ну, по всему городу света нет», — сказал очевидец.

Причина блэкаута на Сахалине В «Сахалинэнерго» раскрыли причину блэкаута. Оказалось, что около 07:40 по местному времени (23:40 по московскому) произошла авария. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, к нештатной ситуации привел обрыв грозотросса на ЛЭП, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске: «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».

Поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы. Энергетики устраняют неисправность. Валерий Лимаренко губернатор Сахалинской области

Лимаренко добавил, что что объекты генерации на острове работают исправно.

Сахалин без отопления и воды Из-за масштабной аварии жители юга и центра острова остались не только без света, но и без воды. Мэр Анивского района Светлана Швец объяснила, что водоснабжение происходит за счет генераторов, но давление слабое, поэтому местами возникли перебои. Неполадки с подачей воды спровоцировали отключения теплоснабжения. «Света не было с 07:40 до 14:15. Отключили отопление. А так все нормально. Уже, видно, исправили. По крайней мере, у нас дали свет. Дома, конечно, стало холодно», — рассказал 360.ru местный житель. Еще один очевидец по имени Евгений отметил, что социальные объекты тоже остались без света.

Проблемы все, конечно же, соответствующие при отсутствии света. Заявляют, что все исправлено. Все ликуют, что есть свет! Света в городе нет по факту. Детские сады, поликлиники остаются без света. Евгений житель Сахалина

При этом на улице холод и дождь, рассказали другие очевидцы. «Дали [свет] в 13:56 где-то, не знаю, связано ли отключение света с отоплением, но его все же нет. На улице дождь +4, дома прохладно», «Нет света с 7 часов утра время уже третий час дня», — поделились люди.

Восстановление электроснабжения На данный момент ключевую задачу по стабилизации высоковольтной сети выполнили, сообщила пресс-служба правительства региона. «Основные усилия энергетиков сейчас сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого класса напряжения», — добавили там. Лимаренко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей силовых структур, энергетиков, Ростехнадзора и системного оператора. «Некоторые объекты уже запустили, остальные — в процессе. В первую очередь внимание, конечно, тем объектам, от которых питаются социально значимые объекты — больницы, скорая помощь», — сообщили представители Росводоканала. Из-за блэкаута аэропорт Южно-Сахалинска запустил дизель-генератор. Воздушная гавани принимает пассажиров и самолеты по расписанию.