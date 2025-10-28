Обрыв провода стал причиной блэкаута на Сахалине

Энергетики выполнили ключевую задачу по восстановлению сети в нескольких городах и районах Сахалина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Власти отметили, что специалисты сейчас занимаются восстановлением электричества на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого класса напряжения. Через эти линии электроэнергия проходит в жилые кварталы и отдельные объекты.

Губернатор региона Валерий Лимаренко заявил в Telegram-канале, что причиной отключения электричества стал обрыв провода на ТЭЦ-1.

«Произошло короткое замыкание. Таким образом в сети отключились все трансформаторы и мы сейчас уточняем как сработала защита», — сказал он.

По словам главы региона, уже во все дома начинают подавать свет.

Очевидцы в беседе с 360.ru заявили, что электроэнергии не было с 07:40 до примерно 15:00 по местному времени. Также отключили отопление и в зданиях похолодало.