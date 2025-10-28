«Как ударило что-то. Чуть не ослеп» На Сахалине рассказали о яркой вспышке перед блэкаутом

Во вторник, 28 октября, на юге Сахалина и в некоторых центральных районах пропало электричество. Не работали светофоры и фонари. Жители Южно-Сахалинска рассказали, что перед отключением небо озарилось ярким светом, сообщил сайт Sakh.online .

«Я сейчас по Физкультурной ехал. Я был в шоке. Как ударило что-то. Я чуть не ослеп. Это кошмар. В смысле, в моменте просто день на улице стал. И резко потухло все. Что-то где-то сильно ударило. Ну, по всему городу света нет», — сообщил очевидец.

Из-за сбоя на местной ТЭЦ на Сахалине около 100 тысяч человек остались без электричества, как сообщил Telegram-канал Mash. Причиной сбоя стал обрыв грозотроса, соединяющего подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская» — он упал на провода. В системе сработали защитные механизмы, что привело к разделению Сахалинской энергосистемы на южную и северную части.

По данным «Сахалинэнерго», основная задача по стабилизации высоковольтной сети выполнена успешно. Все линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ подключены и работают в нормальном режиме, отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Основные усилия энергетиков сейчас сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого класса напряжения. Именно эти линии обеспечивают подачу электроэнергии непосредственно в жилые кварталы и на отдельные объекты», — уточнили в правительстве.

Ранее около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества из-за удара ВСУ. Атака украинских беспилотников привела к нарушению энергоснабжения в семи муниципальных образованиях.