Масштабный блэкаут случился на Сахалине

Несколько городов и районов Сахалина погрузились в темноту — из-за ЧП на ТЭЦ-1 в регионе случился блэкаут. Подробности сообщили в Telegram-канале «Сахалинэнерго» .

«Сегодня в результате работы системой защит произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются», — сообщили в компании.

ЧП произошло около 07:40 по местному времени. Без электроэнергии остались Макаров, Поронайск, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков. Энергетики пообещали включить генераторы ТЭЦ в течение двух часов.

