Взрыв газа повредил пять квартир в ставропольской многоэтажке. Главное о ЧП

Похожий на землетрясение взрыв встряхнул многоэтажку на улице Тухачевского в Ставрополе. Взрывная волна повредила пять квартир. Очаг детонации находился в помещении на 18-м этаже, откуда спасатели вынесли пострадавшую женщину. Все, что известно о ЧП к этому часу, — в материале 360.ru.

Взорвавшийся в Ставрополе дом заселили меньше пяти лет назад

Взрыв в Ставрополе прогремел около 07:00. Прибывшие на место пожарные призвали жителей экстренно эвакуироваться, а тех, кто вышел на улицу, — отойти на безопасное расстояние от дома.

По словам местных жителей, высотку заселили меньше пяти лет назад. Сила взрыва оказалась такой, что часть кладки долетела до соседних домов.

Фото: Telegram-канал МЧС Ставропольского края / Пресс-служба МЧС

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что в результате взрыва с множественными ожогами в городскую больницу доставили хозяйку квартиры. Также травмы получили еще один взрослый и ребенок. Их отправили на амбулаторное лечение.

Опубликованные с места происшествия кадры свидетельствуют, что пострадавшая квартира находилась на углу.

Взрывная волна снесла внешние стены. Повреждения получили пять соседних квартир. В части помещений разбились окна и выпали двери. Находящийся на месте источник 360.ru заявил, что от соседствующих с эпицентром взрыва квартир ничего не осталось. Упавшие на землю осколки повредили более 50 припаркованных около дома автомобилей. Эвакуированных жителей временно разместили в школе № 45. На месте происшествия продолжили работать 79 человек и 26 единиц техники.

Ставрополь перевели в режим ЧС

После взрыва в доме глава Ставрополя Иван Ульянченко провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе. Он добавил, что из пострадавшего дома эвакуировали жильцов трех подъездов и сейчас для них ищут места в гостиницах.

Как только оперативные службы дадут разрешение, коммунальщики приступят к уборке территории. К восстановительным работам подрядчик приступит сегодня во второй половине дня. Иван Ульянченко глава Ставрополя

Ульянченко подчеркнул, что на восстановление выбитых окон и дверей уйдет три дня, на ремонт пострадавших от взрыва квартир — не менее двух недель.

«Все собственники пострадавших квартир получат материальную помощь, также помощь окажем владельцам автомобилей», — пообещал глава города.

Фото: Telegram-канал МЧС Ставропольского края / Пресс-служба МЧС

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что вопрос компенсации владельцам поврежденных машин пока не урегулирован, но в ближайшее время в региональное законодательство внесут необходимые изменения. Он добавил, что власти города также распорядились помочь ученикам 9-х и 11-х классов из пострадавшего дома в подготовке к экзаменам, а оставшихся без вещей и документов взрослых обеспечат всем необходимым. «Из резервного фонда выделят средства для помощи жителям, в том числе адресной. Для этого определят ущерб и объем работ», — подытожил губернатор.

Взрыв приняли за удар беспилотника

Живущая на 10-м этаже пострадавшего дома Светлана в комментарии 360.ru рассказала, что проснулась от громкого взрыва и того, что все стены вокруг начали трястись. «Услышала очень сильный хлопок, и дом прямо качнулся. Сначала подумала, что прилетел беспилотник, потом увидела, что есть разрушения», — поделилась она.

Женщина добавила, что, когда вышла в подъезд, увидела, как соседи начали эвакуироваться, а через некоторое время прибывшие на место спасатели через мегафон попросили всех покинуть свои квартиры и отойти от дома подальше.

«У меня мама — инвалид. Мы пока собирались, не знаю, последние вышли или нет. Но по коридору прошли сами, а потом работники МЧС помогли спустить маму», — поделилась Светлана. О состоянии своей квартиры она сказать не смогла, потому что внутрь никого не пустили. Жительница дома отметила, что от взрывной волны из раковины и унитаза полилась вода, а когда она выходила, течь начало с потолка.

«Я не знаю, как там с проводкой, потому что все обесточили. Наверное, только когда управляющая компания зайдет, пойму, потому что вместе с сотрудниками газовой службы мы перекрыли вентиль. Ни света, ни воды — ничего нет», — отметила Светлана.

Краевая прокуратура после взрыва газа начала проверку. В ведомстве заявили, что оценят выполнение требования закона при строительстве дома, а также работу служб, отвечающих за проверку газового оборудования. Жительница соседнего дома в комментарии 360.ru заявила, что местные сотрудники местных газовых служб часто требовали оплату за осмотр, но при этом ничего особенного не делали.

«В прошлом месяце к нам приходили. Заходит и говорит: „Стоить будет четыре тысячи, смотреть или так заплатите?“ В итоге ничего не делал, просто осмотрел», — пояснила собеседница 360.ru.

В пресс-службе регионального СК объявили, что завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Криминалисты уже назначили экспертизы для установления всех причин утечки газа, которая привела к взрыву.