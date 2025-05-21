Режим ЧС ввели в Ставрополе после взрыва газа в жилом доме

Оперативный штаб Ставрополя ввел в городе режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко .

Он подчеркнул, что жильцов трех подъездов пострадавшего дома эвакуировали.

«Дал поручение расселить в гостиницы всех, кто будет в этом нуждаться. Обеспечить людей всем необходимым», — объявил Ульянченко.

Мэр Ставрополя добавил, что уборка территории начнется после разрешения оперативных служб. Восстановительные работы в поврежденном доме стартуют во второй половине дня. Подрядная организация попросила три дня на установку выбитых окон и дверей и две недели на ремонт квартир, которые сильнее всего пострадали от взрыва.

Все владельцы пострадавших помещений, а также поврежденных автомобилей получат материальную помощь.

Взрыв бытового газа в многоэтажке на улице Тухачевского в Ставрополе прогремел утром в среду, 21 мая. В результате детонации повреждения получили три подъезда, а на припаркованные около дома автомобили упали куски бетона и кирпичей.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что в результате взрыва травмы получили двое взрослых и ребенок. В ведомстве добавили, что одну пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу, остальным помощь оказали амбулаторно.