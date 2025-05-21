«Чудо, что выжила». Жительница Ставрополя рассказала о последствиях взрыва в многоэтажке

Жительница Ставрополя рассказала об уничтоженной взрывом квартире в многоэтажке

Фото: 360.ru

Прогремевший утром 21 мая взрыв в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе был настолько мощным, что его слышали даже в другом районе города. Об этом 360.ru сообщила местная жительница.

«Был громкий звук. Я сразу подумала, что либо дерево рухнуло на какой-нибудь трансформатор, либо что-то взорвалось. Ужас! Там квартира просто уничтожена. Чудо, что женщина выжила», — рассказала собеседница 360.ru.

По словам жителей Ставрополя, они неоднократно сталкивались с проблемами при обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Специалисты местных служб якобы требовали заплатить за осмотр.

«В прошлом месяце к нам приходили обслуживать. Заходит и говорит: стоить будет четыре тысячи, смотреть или так заплатите? В итоге он ничего не делал, просто осмотрел», — отметила женщина.

По предварительной информации, причиной ЧП на улице Тухачевского стал взрыв бытового газа. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, есть как минимум одна пострадавшая, ей оказывается медицинская помощь.

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