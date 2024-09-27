«Выпустила три пули». Пенсионерка напала на женщину в Ленобласти во время сбора ягод

Пенсионерка из Ленинградской области устроила стрельбу на болоте у поселка Песочного из-за клюквы. Травмы получила собиравшая ягоды местная жительница по имени Галина. Подробности случившегося она рассказала 360.ru.

По словам женщины, она получила три огнестрельных ранения, когда собирала клюкву в лесу днем 26 сентября.

«Я собирала клюкву на болоте примерно в трех километрах от железнодорожной станции. На этом месте я собираю ягоду уже почти 20 лет. Вдруг поднимаю голову и вижу, что передо мной стоит дама. Я не знаю, откуда она появилась, может, вылезла из кустов. Я начала переживать, вспомнив историю, когда у меня в лесу украли корзинки, поэтому попросила ее уйти и собирать ягоды в другом месте», — рассказала пенсионерка.

Стрельба началась без слов

Галина отметила, что конфликта между женщинами не было, незнакомка ничего не говорила и просто стояла рядом. Пострадавшая рассказала, что решила позвонить зятю, который работает в полиции, поэтому отлучилась на некоторое время.

«Я вернулась и увидела, что она отошла на два метра от того места, где стояла, достала из куртки пистолет „Оса“ и сразу начала без слов стрелять. Первая пуля почти попала в паховую область, но меня спасли штаны. Вторая — в ягодицы, а третья — в поясницу. Еще одна пролетела мимо. Сразу после этого я вызвала полицию, а она убежала», — поделилась собеседница 360.ru.

Женщина предположила, что пистолет нападавшая могла выбросить в болото, пока выбиралась из леса.

«После звонка попросила зятя отвезти меня в больницу. Напавшую я увидела уже в СНТ. Видимо, она долго выходила из леса, так как там сложная местность. В дачном поселке она заявила, что никого на полянке не видела, была там одна и стала отрицать, что стреляла в меня», — добавила Галина.

Подозреваемую задержали

Пенсионерка назвала перебором стрельбу в людей из-за ягод на поляне. Также она предположила, что у устроившей конфликт есть психические проблемы.

«Полиция и следователи удивились, что я так глубоко в лес ухожу собирать ягоды. Лес есть лес, болото есть болото, но я прошла Афганистан и ни царапины не получила. Меня поражает, как у такой взрослой дамы оказалась в наличии „Оса“ и зачем было стрелять из-за ягоды», — подытожила Галина.

По данным РИА «Новости», подозреваемую в стрельбе задержали. Собеседник агентства отметил, что сейчас правоохранители устанавливают, из какого оружия были сделаны выстрелы.

Ранее на Алтае группа вооруженных мужчин 22 сентября устроила перестрелку возле одного из магазинов. В результате потасовки пострадали пять человек.