Неизвестные на Алтае устроили нападение со стрельбой

На Алтае группа вооруженных мужчин 22 сентября устроила перестрелку возле одного из магазинов в селе Боровиха. Пятеро пострадали, один из получивших ранения — в реанимации, сообщил источник 360.ru.

Нападавших было 15 человек, все они спрятали лица под масками и стреляли из травматического оружия. По предварительным данным, злоумышленники скрылись на Honda Civic. На двух из них составили фотороботы и объявили в розыск.

В последний раз иномарку видели, когда она ехала в сторону Барнаула. Не исключено, что авто напавшие сменили.

По информации Telegram-канала Shot, перестрелка произошла возле кафе. Пострадали пятеро жителей села. Поводом для перестрелки стал конфликт между двумя компаниями.

На видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru, попал момент стрельбы: в кадр попали несколько вооруженных мужчин, которые беспорядочно палили друг в друга.