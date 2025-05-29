29 мая 2025 14:37 Убийцу могли разыграть «втемную». Все, что известно о гибели Заура Гурциева на Ставрополье 0 0 0 Фото: Mohammed Talatene / www.globallookpress.com Происшествия

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Ветеран СВО и первый заместитель мэра города Заур Гурциев и его знакомый погибли ночью 29 мая при взрыве в Ставрополе. Следствие не исключает «украинский след». Тем более что данные политика появились тогда же на скандальном сайте «Миротворец». Все, что известно о происшествии к этому часу, — в материале 360.ru.

Взрыв в Ставрополе Ночью 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв рядом с жилым домом. К месту происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города: полицейские, пожарные и бригады скорой помощи. Мэр города Иван Ульянченко подтвердил, что ЧП произошло во дворе улицы Чехова. Известно, что погибли двое мужчин — у обоих множественные травмы. Жилые строения не пострадали, но несколько припаркованных неподалеку автомобилей получили повреждения. Мощность взрыва составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц общеопасным способом» и «Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств». Ход расследования контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Погиб ветеран СВО Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале рассказал, что в результате ночного

взрыва погиб ветеран СВО, первый заммэра города, участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Чиновник выразил соболезнования его родным и близким и заверил, что обстановка в городе спокойная. Сотрудник городской администрации 34-летний Заур Гурциев родился во Владикавказе. Военную карьеру начал в 2007 году со службы в армии, затем окончил петербургскую Военную академию связи имени С. М. Буденного по направлению «радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию инженера. В 2019-м Гурциев возглавил центр боевого управления армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Он отвечал за взаимодействие воздушных сил с сухопутными войсками. С начала специальной военной операции служил авианаводчиком. Принимал непосредственное участие в освобождении Мариуполя в 2022 году и Авдеевки в 2024-м.

Гурциев проявил себя как храбрый и компетентный офицер. Награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медалями Жукова и Суворова. После демобилизации в звании майора стал участником президентской кадровой программы «Время героев». После стажировки в Ставропольском крае получил назначение на должность первого заместителя главы администрации Ставрополя. Отвечал за взаимодействие с силовыми ведомствами, а также профилактику терроризма и экстремизма. Зарекомендовал себя как ответственный и компетентный руководитель. Уже утром 29 мая, после взрыва, номер телефона и домашний адрес Гурциева появились в базе данных экстремистского украинского сайта «Миротворец» за якобы участие в боевых действиях против Украины. Следователи рассматривают версию, что теракт мог быть организован с территории того же соседнего государства.

Подозреваемый в теракте в Ставрополе Запись камер наблюдения показала, что перед взрывом к Гурциеву подошел мужчина с сумкой через плечо. Это был второй погибший — 29-летний уроженец Краснодарского края Никита Пеньков. Через несколько мгновений после встречи раздался взрыв. Ранее Пеньков служил в ВДВ, несколько лет назад работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Родная сестра уже год как живет у своего мужа в Ираке. По некоторым данным, экс-десантник был в черном списке ЦБ: его подозревали в отмывании денег. Гурциев и Пеньков были знакомы. Последний снимал квартиру в многоэтажке на улице Чехова — рядом с этим домом мужчины и встретились. Есть вероятность, что взрывное устройство находилось в сумке бывшего вэдэвэшника: его сразу разметало на части, в то время как ветеран СВО был еще жив, хотя и смертельно ранен. Следователи не исключают, что бомбу могли взорвать дистанционно и Пеньков не знал о ней. В его квартире провели обыски, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Телефоны и ноутбук изъяли для проверки. Соседи рассказали, что мужчина вел себя странно, но неприятностей не доставлял, ездил исключительно на такси.