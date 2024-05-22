«Убеждена, что это заказ». Блогер Хачатрян поделилась подробностями ночного нападения

Пробравшийся в квартиру к блогеру и общественному деятелю Мине Хачатрян и зверски избивший ее 17 мая злоумышленник выполнял чей-то заказ. Об этом сама пострадавшая заявила 360.ru.

Хачатрян отметила, что проживает на третьем этаже дома в Москве и часто спит с приоткрытым окном на веранде.

«Примерно в 02:25 проснулась от возни. Открыла глаза — увидела силуэт человека и руку. Вскочила сначала, думала, что сон. Силы были неравные, он меня оттолкнул и влез в веранду. Подошел, посмотрел на ноутбук на столе. Затем резко ударил по лицу кулаком, там у меня гематома. Затем схватил за волосы и бросил на пол, начал избивать», — поделилась пострадавшая.

Стеклянные глаза

Хачатрян призналась, что начала кричать, потому что испугалась за дочь — девочка спала в другой комнате.

«Меня начали душить, а потом опять избивать. Оттащил в гостиную за волосы, там продолжил бить. Замер перед телевизором, видимо, хотел опрокинуть, но не сделал этого. Меня не так легко бить, я с детства спортивная, пыталась ударить в пах, ударила сильно — он даже не поморщился», — сказала собеседница 360.ru.

Блогер описала взгляд нападавшего как стеклянный и назвала его роботом, который не останавливается.