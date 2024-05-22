«Убеждена, что это заказ». Блогер Хачатрян поделилась подробностями ночного нападения
Блогер Хачатрян назвала заказом нападение на нее в собственной квартире
Пробравшийся в квартиру к блогеру и общественному деятелю Мине Хачатрян и зверски избивший ее 17 мая злоумышленник выполнял чей-то заказ. Об этом сама пострадавшая заявила 360.ru.
Хачатрян отметила, что проживает на третьем этаже дома в Москве и часто спит с приоткрытым окном на веранде.
«Примерно в 02:25 проснулась от возни. Открыла глаза — увидела силуэт человека и руку. Вскочила сначала, думала, что сон. Силы были неравные, он меня оттолкнул и влез в веранду. Подошел, посмотрел на ноутбук на столе. Затем резко ударил по лицу кулаком, там у меня гематома. Затем схватил за волосы и бросил на пол, начал избивать», — поделилась пострадавшая.
Стеклянные глаза
Хачатрян призналась, что начала кричать, потому что испугалась за дочь — девочка спала в другой комнате.
«Меня начали душить, а потом опять избивать. Оттащил в гостиную за волосы, там продолжил бить. Замер перед телевизором, видимо, хотел опрокинуть, но не сделал этого. Меня не так легко бить, я с детства спортивная, пыталась ударить в пах, ударила сильно — он даже не поморщился», — сказала собеседница 360.ru.
Блогер описала взгляд нападавшего как стеклянный и назвала его роботом, который не останавливается.
В гостиной меня опять долго избивал, старался в основном бить по голове. Потом начал пятиться к двери, говорил какие-то невнятные фразы. Я так поняла, что он свою задачу выполнил.
Мина Хачатрян
После этого пострадавшая бросилась в комнату дочери, не нашла ее там. Она схватила документы и мобильный телефон, а затем выскочила на улицу.
«Там ко мне подошел невысокого роста молодой человек и спросил, я ли кричала, успокоил. Из-за угла выехал патруль, впереди него бежал мой ребенок. Меня страшно колотило. Скорая приехала, перевязала голову, потом забрали в больницу. Первые два дня говорить не могла. Диагноз — открытая ЧМТ и сотрясение головного мозга», — рассказала она.
Мотивы нападения
Хачатрян предположила, что причиной нападения могла стать ее общественная деятельность или участие супруга в специальной операции.
«Муж у меня старший механик-водитель на самоходном миномете „Тюльпан-240“ в зоне СВО. Его наградили медалью Александра Суворова за заслуги. Он у меня не военный, а доброволец. Версия, что просто так наркоман залез, не годится, у меня второй этаж. Нужно иметь хорошие навыки, чтобы подняться. Как выяснилось, он из Волгоградской области, 2002 года рождения, занимался единоборствами», — добавила она.
Также блогер не исключила, что нападение связано с ее публикациями в адрес властей Армении, Азербайджана.
«Не верю, что нападавший — просто заблудший человек, он ничего не украл. Убеждена, что это заказ. Моя задача — найти заказчика», — заключила Хачатрян.
Ранее толпа мужчин избила участника специальной операции в Екатеринбурге.