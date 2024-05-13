Участника СВО избили в Екатеринбурге: подробности, уголовное дело | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 17:55 «Битой били, бутылку разбили». Толпа мужчин напала на участника СВО в Екатеринбурге Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, что его избили семь человек

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В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга семеро мужчин избили участника спецоперации. Евгений заступился за друга, жена которого спустя 20 лет брака ушла к одному из обидчиков. Он рассказал 360.ru об обстоятельствах нападения.

Первое нападение

К мужчине приехал бывший одноклассник и позвал на «разборку». Он пытался выяснить отношения с новым сожителем своей бывшей жены, забил ему очередную «стрелку» и пригласил помочь друга — участника СВО. Евгений в 2022 году ушел добровольцем, вернулся из-за травмы и занялся оказанием гуманитарной помощи. Сначала уралец отказывался ввязываться в семейные дела товарища, но потом согласился, чтобы присмотреть за ним — тот собирался пойти в одиночку.

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«Все ему говорили забить и жить дальше. Человек вчера приехал ко мне пьяный и сказал, что у них назначена встреча — так называемая „стрелка“ с этим парнем. <…> Мы пришли туда. Он поднялся на этаж, где живут его жена с дочерью, начал долбиться в эти двери. Ему не открывали, он стучал сильно. Минуты через три-четыре мы спустились, вышли на улицу, я обрадовался, что все закончилось», — вспоминал он.

После этого товарищу участника СВО позвонил оппонент. У дома стояли двое человек.

Мой друг начал выяснять отношения на повышенных тонах с этим парнем. И тот, не раздумывая, просто достал газовый баллончик и залил перцем его лицо. Я говорю, дескать, ну все, на этом конфликт исчерпан, давайте расходимся. Пострадавший

Мужчина сходил в магазин за водой и молоком, чтобы отмыть глаза другу. Когда вернулся, разговорился с оппонентами, зашла речь о его участии в СВО. Подошел третий и ударил его.

«Ну, я был в такой полувоенной куртке, у меня шеврон. Мне сказали, дескать, какой ты свошник, где ты там воевал. Я сказал, ребят, вы кто такие, чтобы я вам отчитывался. Появился третий, спортивный парень, и, не разговаривая, „двоечкой“ положил меня на асфальт. Несколько раз попинали, я поднялся», — рассказал мужчина.

Организованная банда

Оценив силы — трое на одного — он предложил разобраться в другой раз, забрал товарища и пошел в сторону своего дома. И обидчики пошли следом. У подъезда друг пришел в себя, достал телефон и отстал.

«Через 10 минут звонит друг, говорит, Женя, выйди. А на заднем фоне толпа народу кричит, мол, свошник, иди сюда. Жена пыталась отговорить меня, не ходить, но как я его оставлю, ведь понимаю, что его там сейчас бьют. Выхожу на улицу», — рассказал он.

Мужчина достал из машины полую алюминиевую детскую биту и пошел к толпе. На пустыре вместо трех человек стояли семеро. Он снял их лица на камеру, потом началась драка.

Телеканал «360»

«Как только я убрал телефон, они сходу начали меня окружать и набросились. Все с баллончиками. Действовали очень технично, прямо организованная команда. Окружают, со всех сторон забрызгивают газом, чтобы я потерял зрение», — вспомнил уралец.

Какое-то время Евгений уворачивался, потом ударил ближайшего нападавшего битой и побежал к дороге — на проезжей части было больше шансов защититься. Нападавшие выбежали за ним. Его прижали к забору, залили лицо газом, отобрали биту и снова избили.

«Стали запинывать со всех сторон. Битой били, бутылку разбили о кольцо на руке, оно сплющилось, сдернули с руки часы. Запинали, забрали биту и убежали. Как выяснилось, потом вернулись, этой же битой моего друга по голове несколько раз ударили, он потерял сознание, и его оттуда с этого места увезла скорая помощь. Он только сейчас начал в себя приходить», — сказал мужчина.

Уголовное дело

Дойдя до дома, мужчина вызвал полицию. По его словам, правоохранители отказались приезжать и пригласили в отдел № 8 на улице Белореченской. Около 40 минут участник СВО прождал приема, а потом вызвал скорую помощь и уехал в больницу — кроме ушибов у него диагностировали сотрясение головного мозга.

Позднее Евгений подал заявление в полицию. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по информации пресс-службы, поручил возбудить уголовное дело.