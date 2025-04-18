Посуху нельзя. Тайские традиции едва не убили мужчину-модель из России

Новый год и мокрые дороги

Никита Матвеев работает в Таиланде моделью. Парень попал в аварию, когда ехал на своем мотороллере по дороге в Бангкоке. Автотрасса была мокрой, молодой человек не справился с управлением и на большой скорости влетел в бордюр.

Причиной ДТП стали местные традиции. Тайцы отмечали Новый год — Сонгкран. По обычаю во время празднования необходимо обливаться водой и поливать все вокруг — дорогу, дома, деревья и других жителей, сообщил Telegram-канал Shot.

«В результате россиянин сломал бедро. Ему сделали операцию, за которую он отдал 700 тысяч рублей. Пока он может ходить лишь на костылях», — сообщили авторы поста.