Посуху нельзя. Тайские традиции едва не убили мужчину-модель из России
Россиянин разбился в страшном ДТП в Таиланде из-за мокрого асфальта. Причиной стали необычные традиции местных жителей. Подробности — в материале 360.ru.
Новый год и мокрые дороги
Никита Матвеев работает в Таиланде моделью. Парень попал в аварию, когда ехал на своем мотороллере по дороге в Бангкоке. Автотрасса была мокрой, молодой человек не справился с управлением и на большой скорости влетел в бордюр.
Причиной ДТП стали местные традиции. Тайцы отмечали Новый год — Сонгкран. По обычаю во время празднования необходимо обливаться водой и поливать все вокруг — дорогу, дома, деревья и других жителей, сообщил Telegram-канал Shot.
«В результате россиянин сломал бедро. Ему сделали операцию, за которую он отдал 700 тысяч рублей. Пока он может ходить лишь на костылях», — сообщили авторы поста.
Оторванная голова, кома и десятки пострадавших
Аварии в Таиланде с россиянами далеко не редкость. В начале апреля турист попал в ДТП на курорте, в результате чего получил разрыв легкого и впал в кому. Мужчина арендовал мотоцикл в провинции Краби. На дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. Россиянина подключили к аппарату ИВЛ, его семье пришлось объявить сбор денег.
Похожая авария произошла на Пхукете. Россиянин на большой скорости врезался в столб, когда ехал на мотоцикле. Мужчина не справился с управлением. От удара водителю оторвало голову, а остальные части тела разбросало на 60 метров от места ДТП. Россиянин катался на арендованном байке. По словам местных, незадолго до аварии на этом же участки случилось еще два ДТП.
В провинции Пхетчабури в марте автобус с туристам столкнулся с электрическим столбом. Вероятно, водитель устал и уснул. В результате ДТП пострадали 36 человек.
В том же месяце на Пхукете перевернулся еще один автобус с 35 российскими путешественниками, сообщил генеральный консул Егор Иванов. Четверо из них получили легкие травмы, их доставили в больницу для обследования. Очевидцы предположили, что у автобуса отказали тормоза. Водитель не вписался в поворот, автомобиль перевернулся.