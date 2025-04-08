Россиянин разорвал легкое при ДТП в Таиланде и впал в кому

Российский турист попал в ДТП в Таиланде. В результате аварии у мужчины разорвалось легкое, он впал в кому, сообщили Lenta.ru родственники пострадавшего.

По словам сестры, 31-летний брат взял в аренду мотоцикл в провинции Краби. На дороге он не справился с управлением на повороте и съехал в кювет. В местной больнице у него диагностировали переломы ребер, повреждение легкого и печени.

Россиянина подключили к аппарату искусственного дыхания. Родственникам посоветовали перевести его в частную клинику на Пхукете. В государственной больнице с 22 марта по 5 апреля счет за лечение туриста составил почти миллион рублей.

Семье пришлось объявить сбор денег в социальных сетях. Мужчина останется в клинике до тех пор, пока врачи не разрешат его транспортировку в Россию. Родственники уже договорились о перевозке через консульство, но из-за комы врачи пока не могут выдать документ, подтверждающий возможность перелета.

Ранее 12 россиян пострадали в ДТП с автобусом на Шри-Ланке. Водитель микроавтобуса вез их на экскурсию в горы и столкнулся с цементовозом.