На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами, четверо пострадали

На острове Пхукет в Таиланде перевернулся автобус, в котором находились 35 российских туристов. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный консул Егор Иванов.

«Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования», — рассказал он.

Всех пострадавших уже отпустили из медучреждения, добавил Иванов.

Информационный центр администрации Пхукета обнародовал ролик с видеорегистратора машины, ехавшей за автобусом. На кадрах видно, как транспорт на большой скорость вошел в поворот, а потом оказался на левом боку.

Очевидцы предположили, что у автобуса отказали тормоза. Водитель не вписался в поворот и машина перевернулся.

Ранее в Таиланде произошла авария с туристическим автобусом, в которой пострадали 36 человек. Водитель уснул за рулем из-за усталости. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами, три человека были в критическом состоянии.