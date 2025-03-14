ДТП, в котором пострадали 36 человек, произошло в Таиланде

В Таиланде, в провинции Пхетчабури, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали 36 человек. Об этом инциденте стало известно из публикации газеты Khaosod .

Автобус, перевозивший иностранных туристов, внезапно потерял контроль над управлением и столкнулся с электрическим столбом. Согласно заявлению местного полицейского Типа Кхенгкума, причина аварии связана с усталостью водителя, который заснул за рулем в ночное время, написали «Известия».

Расследование показало, что автобус вылетел с дороги и врезался в два высоковольтных электрических столба. Пострадали пассажиры разных национальностей: 15 тайцев, 12 бирманцев и девять американцев. Всех пострадавших доставили в больницы с разнообразными травмами, причем трое из них находятся в критическом состоянии.