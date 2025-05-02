02 мая 2025 10:09 Такого не было больше 100 лет. Последствия рекордного снегопада в Москве — фото и видео 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Мощный снегопад в Московском регионе побил рекорд 1909 года, в столице выпало более 45% месячной нормы осадков. Не обошлось без последствий — поваленные деревья, поврежденные автомобили и выбитые окна. Подробности — в материале 360.ru.

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«Маябрь» в столичном регионе Всего за 12 часов основные метеостанции Москвы и Подмосковья зарегистрировали от 22 до 28 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Минувшей ночью добавилось еще четыре миллиметра снега. Общий суточный показатель побил рекорд 116-летней давности. Из-за непогоды в регионе образовались пробки. В некоторых местах из-за ДТП движение оказалось полностью парализовано.

Работа транспорта в снегопад Локальные задержки наземного транспорта в Москве возможны из-за погодных условий, сообщила пресс-служба департамента транспорта. «Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — уточнили в ведомстве.

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Из-за снегопада и падения деревьев затруднено движение на участках Савеловского направления Московской железной дороги, сообщил Telegram-канал компании. «Для обеспечения перевозок будут курсировать компенсационные автобусы», — добавили авторы поста.

Последствия снегопада в Москве и Подмосковье Из-за снегопада в Москве и Подмосковье повалились деревья, в результате десятки автомобилей получили повреждения. «Многие машины заблокированы или попросту придавлены», — рассказал 360.ru очевидец. В Зеленограде дерево рухнуло на перинатальный центр и выбило окна на третьем этаже. Пациентов эвакуировали из палаты.

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В Войковском районе Москвы дерево упало на дорогу, перекрыв проезд для автомобилей и задев высоковольтную ЛЭП.

Погода в Москве 2–3 мая На пятницу в Московской области спрогнозировали дожди с мокрым снегом. Воздух прогреется до +8 градусов. Уже с 3 мая в столичном регионе ожидается постепенное потепление, но дожди продолжатся. В ночь на субботу ударят заморозки до -3 градусов, что приведет к гололедице, предупредил Евгений Тишковец. Уже к полудню 3 мая снег полностью растает.

Ликвидация последствий снегопада в Подмосковье Более 200 аварийных бригад приступили к ликвидации последствий непогоды в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Коммунальные службы и специалисты МЧС расчищают дороги, в том числе на Рижском и Савеловском направлениях. «Бригады Россетей, Мособлэнерго и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Как только это будет сделано, оперативно запустим котельные, которые остались без электричества», — подчеркнул Воробьев.

По всей области обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Больше всего пострадали Талдом, Дмитров и Сергиев Посад.